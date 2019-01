RUGBY UNDER 18 Il Villadose (Rovigo) ha perso in casa contro il Feltre. Match senza storia

RUGBY TOP12 il Pumas Franco Brarda per il Kawasaki, Scott Cameron Lyle per il Lafert, il mercato si muove anche a gennaio

RUGBY TOP12 La corsa della FemiCz Rovigo passa per Roma, con un chiodo fisso a domenica 3 febbraio per il derby d’Italia contro il Petrarca Padova

Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma sabato 26 e domenica 27 gennaio.

RUGBY TOP12 Ufficializzate le designazioni della prima giornata del girone di ritorno, per Lazio - FemiCz Rovigo c’è Stefano Bolzonella (Cuneo) Bolzonella per i Bersaglieri