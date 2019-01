Comunità che si incontrano ascoltando insieme il Vangelo. La settimana ecumenica è un’iniziativa nata nel 1975, luogo di crescita nel dialogo e nella comunione tra le tre fedi cristiane cattolica, ortodossa e protestante. Per l’occasione è stato organizzato un concerto a San Bortolo



ROVIGO - Il Conservatorio Francesco Venezze, insieme alla diocesi di Adria-Rovigo, organizza un concerto in occasione della conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. La settimana ecumenica è un’iniziativa nata nel 1975, luogo di crescita nel dialogo e nella comunione tra le tre fedi cristiane cattolica, ortodossa e protestante. Lungo i secoli la divisione è costata dolore e guerre, il cammino ecumenico attuale di fraternità tra i cristiani è importante in questi nostri giorni.

Nella nostra città di Rovigo è presente, oltre alla comunità cattolica, una significativa comunità ortodossa di circa trecento persone, guidate da padre Nicolae Budui, e la loro chiesa si trova in viale della Scienza 33/e; anche la comunità protestante evangelica battista è molto viva, con un centinaio di persone che si ritrovano in via Curiel, coordinate da Nazareno Lucchin e Luciana Stecchi.

Venerdì si conclude una settimana che ha visto incontri di preghiera comuni, cene tra giovani, momenti di ascolto del Vangelo insieme: per questo venerdì 25 gennaio, alle ore 18.30, è organizzato un concerto nella splendida cornice della chiesa di San Bortolo, “Musica dei Cieli. Tre uomini si incontrano”.

Saranno presenti l’orchestra di fiati, di ottoni e percussioni che eseguiranno musiche di tre grandi compositori della musica classica e contemporanea: la musica e sinfonica di J.S. Bach, protestante; la musica solenne e armoniosa di G.F. Händel, cattolico; la musica silenziosa e meditativa di Arvo Pärt, ortodosso. Il concerto è curato nei testi e nelle musiche dal maestro Giuseppe Fagnocchi, direttore del Conservatorio, e dalla professoressa Daniela Spremulli, docente di Musica d’insieme per strumenti a fiato al Conservatorio.