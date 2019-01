Travolgente lezione dallo scrittore per ragazzi 

Suggerimenti per affrontare nei migliori dei modi il mondo della scuola. Li ha dati simpaticamente lo scrittore Luigi Dal Cin agli alunni delle scuole elementari di Lendinara



LENDINARA (RO) - Insegnati i piccoli trucchi per difendersi con i voti a scuola e non solo. E’ successo mercoledì 23 gennaio al teatro Ballarin di Lendinara dove lo scrittore ferrarese Luigi Dal Cin ha presentato le sue personalissime soluzioni ed i suoi “vergognosi” segreti scolastici agli alunni delle scuole elementari. Un’iniziativa del Comune di Lendinara con l’associazione culturale La Tartaruga.

Dal Cin in modo divertente ha dato qualche dritta ai bambini su come preparare una verifica, migliorare l’italiano, trovare una giustificazione ai ritardi in classe, qualche segreto sentimentale ma anche come affrontare la zuppa o qualsiasi altro cibo che non piace in mensa.

I giovani hanno così trascorso una mattinata in allegria e con qualche idea in più per affrontare la scuola con il sorriso.