Boccata d’ossigeno alla Provincia, 2 milioni l’anno fino al 2033

ROVIGO -, questo il dettaglio di quanto stabilito dalla legge finanziaria votata dal governo a fine 2018, che ha messo in campo una serie di risorse per rilanciare gli investimenti delle amministrazioni centrali e degli enti locali. Nel bilancio spiccava tra le varie voci il capitolo “Sicurezza strade e scuole nelle Province”: 3,75 miliardi fino al 2033 pari ai 250 milioni euro annui da destinare a piani di sicurezza a valenza pluriennale per la“Un importante risultato per la Provincia di Rovigo oltre ad una boccata d’ossigeno non inserita a Bilancio 2019 che provvederemo ad inserire con una variazione una volta eletto il nuovo consiglio domenica 3 febbraio 2019” spiega il presidente Ivan Dall’Ara.“Poiché si parla genericamente di manutenzione - dice Dall’Ara riferendosi a come saranno investite le risorse - si ritiene che siano finanziabili anche interventi di spesa corrente. Presto si procederà con una variazione di bilancio a destinare tali somme agli interventi più urgenti”.Le altre Province del Veneto riceveranno: Belluno 1.202.380,30; Padova 2.495.353,15; Treviso 9.881.102,51; Verona 5.325.326.64; Vicenza 2.239.141,44.