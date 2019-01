Csa: conti in ordine, nessun ritardo negli stipendi e zero aumenti per il quarto anno di fila

ADRIA (Rovigo) - “Minori trasferimenti regionali e nazionali, minori impegnative, minori entrate, ma nessun aumento delle rette per gli ospiti della casa di riposo di Adria, lo assicura la presidente Passadore. Nessun debito nei confronti dei dipendenti, nessun ritardo o inadempienza nei confronti dei fornitori, dalle parole del direttore, e datore di lavoro, Mauro Badiale.La presidente del consiglio di amministrazione del Csa di Adria Sandra Passadore comunica che nella seduta del 22 gennaio scorsoperché semplicemente non possiamo permettercelo per le norme prudenziali di buona amministrazione in dodicesimi, ma non è detto che non possa essere aumentato in futuro” commenta Passadore.Attualmente il bilancio deliberato dal Cda è sotto l’esame del revisore contabile Marco Turatti nominato dalla Regione Veneto in sostituzione del collegio per la resa del parere di conformità tecnico amministrativa.Nel corso della seduta sembra vi sia stato un “caso Visentini” che avrebbe proposto il proprio voto favorevole subordinandolo all’assunzione di una delibera di impegno nei confronti di una associazione per poche migliaia di euro. A domanda diretta il direttore Mauro Badiale e la presidente Passadore hanno glissato imputando lo “scivolone” della proposta con l’inesperienza della neo consigliera.”.“Abbiamo operato in continuità con il passato continuando quell’incessante percorso iniziato anni fa di abbellimento di una struttura che da ospizio si è trasformata in una casa accogliente, bella, sicura, confortevole e con servizi di qualità. I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti”.Passadore spiega come le entrate siano sofferenti per i tagli alle impegnative, che valgono circa 28 euro al giorno singolarmente, (10.000 euro annui): “mediamente il 2018 è stato a -28 rispetto alle -7 o -8 dei tre anni precedenti senza aumenti di costi. Per il 2019 stimiamo di arrivare a -20 grazie al risultato ottenuto in Regione con una risalita veloce degli ultimi 10-15 giorni”.che aggiunge: “In questo momento la parte variabile del salario accessorio è a zero risorse per salvaguardare l’equilibrio di bilancio.Avremmo potuto fermarci l’estate scorsa, invece abbiamo continuato a pagare tutta la quota”.Usiamo con estrema attenzione le risorse che nei 4 anni stanno diminuendo. Le spese sono state ridotte all’osso dal consiglio per tutto quello ritenuto superfluo.Lunedì alle 19 è stato fissato l’appuntamento con il sindaco Omar Barbierato per illustrargli il bilancio 2019.