Al via la stagione verdeblù

ROVIGO - All’indomani del galà di presentazione della stagione 2019 di sabato 18 gennaio al Teatro don Bosco, ecco materialmente il debutto nelle scene regionali dello Skating Club Rovigo. Domenica 19 gennaio nell’impianto coperto di Spinea (Ve) si è svolto il secondo raduno delle scuole di pattinaggio del Veneto, un progetto che riunisce tutti gli atleti dei vari corsi non competitivi delle scuole di pattinaggio della Regione, un programma quest’anno divenuto federale, dopo le brillanti esperienze della scorsa stagione sperimentate e debuttate proprio grazie alla collaborazione degli allenatori delle squadre venete. Giornata sportiva che ha visto prendere parte più di una decina di allievi verdeblù, accompagnati dall’allenatore Nicolò Greguoldo e dal dirigente Adriana Chinaglia, pienamente soddisfatta dell’evento: “Buona organizzazione, con più di un centinaio di atleti partecipanti, il tutto all’insegna del divertimento”. Una formula innovativa volta all’insegnamento della destrezza, al consolidamento della tecnica del pattinaggio il tutto unito dal divertimento con lo scopo di appassionare i giovani atleti al mondo delle otto ruote. Le prossime tappe saranno ad Altececcato (Montecchio Maggiore) il 16 febbraio e a Rovigo il 16 marzo.

Attività non competitiva che si affianca anche all’esordio della squadra di pattinaggio corsa e freestyle rodigina in campo agonistico con la disputa domenica 27 del campionato regionale indoor riservato alle categorie Giovanissimi ed Esordienti (pattinaggio corsa) a Bagnoli di Sopra (Pd).

A proposito di scuole di pattinaggio a seguire in dettaglio tutti gli orari dei corsi. A Rovigo, al Pattinodromo Ponzetti di via Malipiero, laterale di via Tisi da Garofolo nel quartiere Commenda ogni lunedì e giovedì a partire dalle 16.30; il corso freestyle lunedì, martedì e venerdì dalle 18.30 alle 20, quello serale per giovani ed adulti, cosiddetto “Rollerfitness”, dalle 21.30 alle 22.30, mentre quello del sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 ancora al Pattinodromo delle Rose Adriatic LNG (o in caso di maltempo alla Palestra Ipsia di Viale Alfieri). Oltre al già ricordato corso di Boara Pisani, attivi anche i corsi di Crespino il lunedì ed il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 nella Palestra Comunale in via Trieste, a Villadose al Palasport dalle 16.30 alle 17.30, a Taglio di Po ogni lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 15.30 nella palestra comunale di via L. Da Vinci e a Baricetta ogni martedì e venerdì dalle 14.30 alle 15.30 nella sala civica di Vicolo Einaudi. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet www.skatingclubrovigo.it, sulla pagina facebook Skating Club Rovigo o telefonando al numero 347.0013300.