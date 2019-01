Intenso ed emozionate incontro

È arrivato poi il momento di svelare il poster 2019 delle Frecce Tricolori: l’immagine fotografica scelta quest’anno è stata scattata durante il looping in formazione eseguito in Alta Badia durante il sorvolo in occasione della “Coppa del mondo di sci”.

La tua privacy per noi è importante!

Proseguendo nella navigazione acconsenti al trattamento dei dati essenziali per il funzionamento del servizio. Ti chiediamo inoltre il consenso per il trattamento esteso alla profilazione e per il trattamento tramite società terze.