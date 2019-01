Nella Capitale serve il bottino pieno

Quello della Lazio è un campo sempre difficile, all’Acqua Acetosa lo scorso campionato il Calvisano ci ha rimesso il primo posto in regular season dovendo poi giocare la finale scudetto a Padova. La FemiCz Rovigo al Giulio Onesti non dovrà fare sconti, e soprattutto non potrà farli perchè tra una settimana c’è il derby ed in palio la leadership del torneo.

Partita particolare per l’ex Diego Antl che giocherà dal primo minuto in coppia con Majstorovic

Arbitrerà Stefano Bolzonella (Cuneo) coadiuvato dai giudici di linea Antonio Nobile (Frosinone), Franco Rosella (Roma) e dal quarto uomo Paolo Schilirò (Catania)

leggi l’articolo sui temi del campionato

leggi l’articolo sulla cena del Comitato dei campioni

ROVIGO - “La partita con la Lazio può essere particolarmente insidiosa: abbiamo avuto una settimana pesante a seguito della trasferta a Bruxelles e sappiamo di incontrare una squadra molto pericolosa in casa, che fino ad oggi ha raccolto meno del dovuto e che la posizione attuale in classifica rende ancora più temibile perché a caccia di punti pesanti. Ci siamo allenati bene quindi scenderemo in campo fiduciosi, vogliamo andare a Roma a giocare il nostro rugby, con umiltà e voglia di divertirci".

Parla il capitano della FemiCz Rovigo Matteo Ferro che rientra dopo un problema muscolare, quella di Roma è una tappa fondamentale per continuare ad inseguire il primo posto, vincere bene sarà fondamentale per arrivare al derby con il Petrarca Padova, in programma domenica 3 febbraio allo stadio Battaglini, con un unico pensiero: battere i campioni d’Italia e balzare in vetta.

Chiusa la parentesi di Coppa Europa, la FemiCz Rugby Rovigo Delta è pronta a cominciare la seconda parte del Campionato Italiano TOP12: sabato 26 gennaio alle 15, infatti, i rossoblù affronteranno al Centro Sportivo “Giulio Onesti” di Roma la S.S. Lazio Rugby 1927 nel primo match di ritorno di regular season.

Ad arbitrare la partita, che sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Federazione Italiana Rugby, sarà Stefano Bolzonella (Cuneo) coadiuvato dai giudici di linea Antonio Nobile (Frosinone), Franco Rosella (Roma) e dal quarto uomo Paolo Schilirò (Catania).

Rientra Majstorovic, che partirà dal primo minuto in coppia con l’ex di turno Antl; Odiete vestirà la maglia numero 15, Cioffi e Barion saranno all’ala. In mediana torna la coppia Mantelli apertura e Chillon, capitan Ferro si riprende la maglia numero e sarà a fianco di Lubian e Vian; la seconda linea sarà invece composta da Canali e Nibert. Completano il pack rossoblù Pavesi, Cadorini e Brugnara.

"Iniziamo questo girone di ritorno andando a lavorare sugli aspetti che non ci hanno permesso di trovare continuità. Per la partita di sabato - commenta il coach della formazione biancazzurra Montella - l'obiettivo sarà quello di migliorare fin da subito l'approccio alla gara, a differenza di quello che abbiamo fatto contro i Medicei in Coppa Italia. La chiave per la nostra prestazione sarà sicuramente la disciplina in chiave difensiva, concedendo meno calci di punizione possibili".

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Bonavolontà F.; Coronel, Borzone; Di Giulio; Ceballos, Bonavolontà D; Bruno; Filippucci (cap), Corcos; Duca, Blessano; Santana, Baruffaldi, Cafaro.

A disposizione: Marsella, Pettinari, Campanelli, Riedi, Brui, Lo Sasso, Vella, Gianni

FemiCz Rovigo: Odiete; Barion, Majstorovic, Antl, Cioffi; Mantelli, Chillon; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Canali, Nibert; Pavesi, Cadorini, Brugnara. A disposizione: Momberg, Vecchini, Rossi, Mantovani, Venco, Piva, Dominguez, Borin.

Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo)

AA1 Antonino Nobile (Frosinone), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Paolo Schilirò (Catania)

Questo il programma arbitrale del TOP12:

TOP12 - XII giornata - 26.01.19 - ore 15

Valorugby Emilia v Toscana Aeroporti I Medicei

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby

Argos Petrarca Rugby v Valsugana Rugby Padova

S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo

Lafert San Donà v Rugby Viadana 1970

Verona Rugby v Kawasaki Robot Calvisano

Classifica

Argos Petrarca Rugby 40

FEMI-CZ Rovigo 39

Valorugby Emilia 39

Kawasaki Robot Calvisano 38

Fiamme Oro Rugby 34

Toscana Aeroporti I Medicei 29

Mogliano Rugby 19

Rugby Viadana 1970 21

Lafert San Donà 20

S.S. Lazio R. 1927 14

Valsugana Rugby Padova 13

Verona Rugby 13