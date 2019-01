Nuove colture e nuovi sodalizi tra i produttori per le terre polesane 

L’assessore Pan ha confermato la disponibilità anche per la prossima campagna bieticola di un sostegno ai produttori mediante un bando di prossima emanazione con un budget di 500mila euro che si aggiungerà al sostegno accoppiato. Anche per il flagello cimice asiatica è previsto un bando con il medesimo importo

ROVIGO - Dopo quella della meccanizzazione delle operazioni colturali che segnò una svolta storica per l’agricoltura, un’altra rivoluzione si profila all’orizzonte delle nostre campagne, e comprenderà sia la tecnologia, sia le coltivazioni: questi i cardini della relazione di Stefano Casalini, presidente di Confagricoltura Rovigo, all’assemblea generale dell’associazione nel Salone del Grano della Camera di commercio.

A portare il proprio contributo sul tema “Agricoltura, innovazione e ambiente dal Veneto all’Europa del futuro” sono intervenuti Franco Manzato (sottosegretario del ministero dell’Agricoltura) e Giuseppe Pan (assessore all’Agricoltura del Veneto).

Tra i presenti Carmine Fruncillo (viceprefetto vicario), il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin, i presidenti dei due Consorzi di bonifica polesani, dell’ordine degli agronomi e dei periti agrari, numerosi parlamentari polesani, rappresentanti del modo bancario e delle forze dell’ordine.

Casalini ha delineato la visione di Confagricoltura Rovigo che - per il prossimo futuro - contempla la diversificazione colturale a partire da un auspicabile e consistente ritorno della barbabietola, e poi noce, nocciole, mirtillo, melograno, canapa; conseguenti e necessarie più moderne forme di aggregazione dei produttori; un sistema di controllo stringente delle problematiche emergenti collegate al lavoro agricolo specializzato; Agricoltura 4.0; sostenibilità aziendale per rispettare l’ambiente. “La nostra agricoltura ha potenzialità importanti, produzioni Dop e Igp come le vongole, il riso e l’insalata di Lusia, ma - ha ricordato Casalini – la nostra è soprattutto terra di commodities, cioè di mais, soia e cereali, tutte produzioni a basso valore aggiunto che non consentono più di fare reddito sufficiente per poter investire”. Su queste tematiche, come pure sul problema delle cimici asiatiche che hanno decimato molte produzioni nell’ultima annata agricola, Casalini ha richiamato l’attenzione della Regione e del Ministero, con interventi volti a sostenere quelle che potrebbero essere colture strategiche se adeguatamente supportate attraverso il Piano di sviluppo regionale da un lato e attraverso congrue misure a livello nazionale dall’altro.

Lodovico Giustiniani, presidente veneto di Confagricoltura, ha ribadito che il primario è in grossa sofferenza: “Noi agricoltori dobbiamo pensare che il modello di agricoltura attuale forse non va più bene. Avevamo trecentomila ettari a mais, oggi solo la metà, e importiamo quello che un tempo producevamo. Oggi il vino è l’unico prodotto che non importiamo, per ora” ha sottolineato, ribadendo la necessità di avvalersi concretamente dei risultati della ricerca e di un quadro normativo chiaro sia per le nuove colture sia per la canapa, altrimenti destinate a restare produzioni di nicchia.

Franco Manzato ha delineato la strategia impostata dal ministero dell’Agricoltura per far acquisire competitività al primario, nella quale trovano spazio la ricerca (da potenziare), strumenti finanziari complementari, riorganizzazione di settore, mercato interno e mercato internazionale e la costruzione di rapporti solidi e di lungo respiro tra le filiere, non solo all’interno delle singole filiere ma anche tra filiera e filiera, all’interno del mercato nazionale e internazionale. “Il nostro posizionamento sul mercato mondiale è medio-alto, ma – ha sottolineato il sottosegretario -la nostra esportazione agroalimentare necessita di un collegamento con grandi enti: come Enit e Leonardo, che sfondano i mercati internazionali, e le nostre produzioni agricole non sono comprese. Se il nostro sistema agricolo non riesce a fare rete, collegare le nostre produzioni a questi enti sarebbe un grosso aiuto alle nostre esportazioni, su mercati che pagano la nostra qualità. Quindici tavoli di lavoro stanno operando affinché entro maggio 2020 le diverse filiere possano avvalersi di una strategia competitiva per i successivi trent’anni”.

Manzato ha sottolineato l’emendamento inserito in Finanziaria che consente alle aziende agricole di vendere prodotti di altre aziende agricole, riuscendo a dare finalmente concretezza a un’innovativa idea di “messa in rete” della produzione concepita già da diversi anni.

Le conclusioni sono state tratte dal presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. “Abbiamo bisogno di fare reddito per poter essere in grado di investire. In Italia solo il 26% della Sau nazionale comprende aziende agricole superiori a 100 ettari. La sfida è essere presenti sul mercato con aziende aggregate. Il nostro comparto dà lavoro a 1 milione e 300mila addetti, il 16 per cento del Pil viene dalle filiere dell’agroalimentare. Negli ultimi dieci anni siamo passati da 26 a 42 milioni di export”.

Nel sottolineare che anche la diversificazione delle colture per fare reddito va bene, come pure la possibilità di commercializzare le nostre produzioni all’interno delle aziende, Giansanti ha rimarcato che la nostra agricoltura ha soprattutto bisogno di ricerca, di strumenti e mezzi anche digitali, di infrastrutture, di viabilità per il trasporto delle merci. “La strada Bari-Potenza, la zona del granaio d'Italia, è una mulattiera che non auguro a nessuno di percorrere. Ma continuare a parlare di una Italia che non c'è la fa più non serve a nessuno. Bisogna far ripartire l’agricoltura italiana. Abbiamo chiesto al ministro Centinaio di pensare a un gran piano strategico per far ripartire l’agroalimentare. L’ultimo piano strategico risale al piano Marcora, più di quarant’anni fa. Abbiamo bisogno di ricerca, di utilizzare i risultati della scienza; la sentenza della Corte di Giustizia europea (sul genome editing, ndr) è una sconfitta per noi. Dobbiamo continuare a lottare ancora per sconfiggere le distorsioni della comunicazione. Le aziende agricole si aspettano di avere un futuro, e il futuro non può che passare attraverso gli effetti della scienza”.

“A Bruxelles ieri Confagricoltura ha soprattutto fatto conoscere la nostra posizione: ai diversi parlamentari italiani, al commissario Hogan, al quale ho detto che la futura politica agricola comunitaria deve avere dentro di sé l’essenza stessa per cui è nata sessant’anni fa: deve essere una politica economica, e deve dare una strategia. Una Pac non ambiziosa è solamente una Pac che redistribuisce fondi tra Stati membri e dovremo sempre più giustificare questi fondi. Abbiamo bisogno di un grande piano strategico per far ripartire l’agricoltura italiana. I primi giorni di marzo saranno giorni difficili per tutti noi perché in Commissione agricoltura del Parlamento europeo proveranno con un blitz a votare questa Pac, che ci porterà a profonde innovazioni.

Nel futuro, il piano strategico sarà nazionale, non più europeo. Questo frantumerà le risorse tra i diversi assessorati regionali. In questo contesto, non possiamo portare avanti un unico Psr, ma procedere focalizzando l’attenzione su settori produttivi. Gli Spagnoli lo hanno fatto prima di noi. In Spagna hanno investito in infrastrutture, nuove tecnologie, ammodernamento degli impianti. Noi stiamo sbagliando strada se non guardiamo al futuro, che sarà sempre più digitalizzato, sempre più connesso. In America sono due anni che gli agricoltori sono connessi con Internet delle cose, precision farming...noi siamo qui fermi. Allora plaudo al Ministero e alla Regione Veneto quando sento parlare di infrastrutture, ricerca, risorse da dedicare all’innovazione digitale”.

“Confagricoltura e le sue aziende non sono produzioni per pochi, sono produzioni di commodities, di vino, di frutta per tanti, ogni giorno.Produzioni di qualità. Ci sono molti studi su quello che sarà il futuro. Venendo qui a Rovigo ho ripensato a quello che eravamo duecento anni fa: non eravamo ancora Italia duecento anni fa. Dobbiamo cercare di individuare i settori strategici, impiegare i risultati della ricerca, individuare partner che possano accompagnare nell’attività di impresa i nostri agricoltori impiegando le risorse dell’agricoltura 4.0 e interventi di mercato competitivi. Ci riusciremo? L’augurio è quello di guardare comunque al futuro sempre con ottimismo”.