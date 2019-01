Questa la bretella “Passante nord” da realizzare 

Si torna a parlare di Passante nord e questa volta si farà in consiglio comunale: il 28 gennaio si voterà infatti l’atto di indirizzo per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al collegamento tra via Porta Adige e la Ss 16 a sud del Ceresolo

ROVIGO - Nuova seduta di consiglio comunale a Rovigo. Si terrà lunedì 28 gennaio in sessione straordinaria alle ore 19 ed in seconda convocazione e/o prosecuzione martedì 29 gennaio sempre alle 19.

Oltre alle interrogazioni ed interpellanze ci sarà la conferma dell'acquisizione a titolo non oneroso di beni di proprietà statale e l’atto di indirizzo per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al collegamento tra via Porta Adige e la Ss 16 a sud del Ceresolo (LEGGI ARTICOLO) .

Quello che voterà il consiglio comunale è l’atto formale per la successiva progettazione ed esecuzione della bretella da parte di Veneti strade spa.

Il tracciato generale resta uguale ma per quanto riguarda l'innesto da via della Costituzione è prevista una rotatoria per poter entrare ed uscire poco prima del Ceresolo, ed un'altra rotatoria più piccola tra via della Costituzione e via De Gasperi (LEGGI ARTICOLO). Oltre a queste ce ne sarà una terza dopo il ponte che attraversa l’Adigetto, che servirà a tutti, ma in particolare ai residenti di via Calatafimi che potranno entrare e uscire in sicurezza.

Nelle premesse della delibera che sarà presentata in consiglio dell’assessore Gianni Antonio Saccardin si ripercorre l’accordo sottoscritto nel 2003 dal Comune con Regione, Provincia, Anas e Veneto strade da 24.245.110,44 euro ai quali il Comune contribuiva con 8.263.310,38, il progetto definitivo del 2004 che vale 28.636.361 euro, nonché tutti i lavori realizzati per 17.461.887,52. Manca da realizzare il collegamento tra via Porta Adige presso il Censer e la Ss16 a sud del Ceresolo che secondo la soluzione progettuale indicata, Sud-Nord, comporta un costo stimato in 7 milioni e 300mila euro.