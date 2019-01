Bersaglieri travolgenti in vetta con il Petrarca

Il Petrarca fatica le proverbiali sette camicie nel derby contro il Valsugana di Polla Roux e perde un punto consentendo alla FemiCz Rovigo di affiancarla in vetta alla classifica.

Bersaglieri che all’Acqua Acetosa non hanno avuto problemi mettendo in cassaforte il match già nel primo tempo contro una Lazio che nella ripresa, con orgoglio, ha conquistato il punto di bonus. David Odiete man of the match autore ancora di due mete, in totale sono 14 in campionato.

Ora una settimana di passione a Rovigo in attesa del confronto che potrebbe valere la vetta della regular season in solitaria, la città non può mancare l’appuntamento a sostegno dei Bersaglieri

ROMA - Operazione aggancio riuscita. La tranquilla vittoria con bonus sulla Lazio ha permesso alla FemiCz Rovigo di appaiare in vetta alla classifica l'Argos Petrarca, vincitore con grande fatica, e solo nel finale, nel derby padovano con il Valsugana. Con il successo in extremis del Valorugby e con quello senza problemi del Kawasaki Calvisano il Top 12 si ritrova con quattro squadre raccolte in un solo punto davanti a tutte le altre. Un equilibrio che già nel prossimo turno è destinato a rompersi perchè al Battaglini arriverà l'Argos Petrarca per un derby di fuoco dove sarà in palio il primato del torneo. Poi anche gli emiliani e i bresciani dovranno far visita ai rossoblù che a questo punto sono tornati ad avere il proprio destino nelle loro mani. Quella con la Lazio non poteva essere certo una partita che doveva impensierire la FemiCz Rovigo. Oltre alla differenza in classifica c'erano anche i precedenti tra queste due squadre (28 partite giocate con questa e una sola vittoria della Lazio con due pareggi) a far pendere il pronostico tutto dalla parte dei rossoblù.

E' finita come tutti si aspettavano con i rossoblù a fare passerella con altre nove mete (più altre due annullate per leggerissimi “in avanti”) all'attivo. In 12 giornate la somma delle marcature è arrivata a 53, un risultato mai ottenuto negli ultimi cinque campionati. Le quattro mete subite (un premio più che meritato per la volontà e la caparbietà della Lazio) passano in secondo piano nel giudizio complessivo di una prestazione dalla quale ci si attendeva non molto di più di quello che i rossoblù hanno espresso nel corso degli ottanta minuti. Come è avvenuto nelle ultime partite, sia di campionato che Continental Shield (a parte quella con l'Argos Petrarca), la FemiCz Rovigo è entrata in campo con l'obiettivo ben chiaro di far muovere l'ovale da ogni parte del campo cercando soprattutto la velocità e la rapidità. Per molti tratti c'è riuscita, come testimoniano le nove mete quasi tutte ben congegnate e frutto di manovre corali, altre volte, invece, la frenesia ha prodotto qualche inevitabile errore di troppo, ma si tratta di piccoli peccati veniali in una gara giocata quasi sempre all'attacco. Solo nel finale, infatti, la squadra rodigina ha lasciato un po' di spazio all'avversario, subendo tre mete in venti minuti, ma la partita aveva già scritto il suo copione.

Tabella di marcia rispettata, dunque, per la FemiCz Rovigo che si presenta alla sfida con l'Argos Petrarca sprizzando salute da ogni poro e con i favori del pronostico. A Rovigo ci sarà una settimana, l'ennesima, di passione. E' vero che c'è da giocare quasi l'intero girone di ritorno, ma i rossoblù devono sfruttare l'onda emotiva e agonistica favorevole di questo momento per portarsi al comando del campionato e, visto il calendario vantaggioso, mantenerlo sino al termine della regular season. Probabilmente questi pensieri si sono fatti vivi nella testa dei giocatori rodigini nell'ultimo quarto di partita con la Lazio nel quale i rossoblù hanno comprensibilmente alzato il piede dall'acceleratore. Cosa che, ed è stato un loro merito, non hanno fatto all'inizio puntando a chiudere il prima possibile il conto con la formazione romana.

Come da copione la FemiCz Rovigo ha preso subito in mano il controllo del match e già al 5' ha trovato la via della meta con Nibert che ha finalizzato un'azione sull'asse profondo con una buona circolazione dell'ovale. Poco dopo Chillon ha giocato rapidamente un penalty (ormai questa è un'opzione sempre più utilizzata dalla squadra rodigina) per poi servire Vian con un calcio a seguire. Il flanker ha raccolto e depositato il pallone oltre la linea. Tutto sin troppo facile per la FemiCz Rovigo che si è concessa una breve pausa attorno alla metà tempo con un fallo evitabile di Cioffi (entrata violenta in ruck) che gli è valso un cartellino giallo. La Lazio ha subito sfruttato la superiorità numerica imbastendo una pressante azione con il pack a ridosso della meta rossoblù. Un penalty per i romani è stato giocato in velocità da Davide Bonavolontà (ancora una volta tra i migliori dei suoi) che è andato a schiacciare in mezzo ai pali. La FemiCz Rovigo non si è scomposta ed ha continuato con il suo piano di gioco tutto incentrato sul movimento continuo dell'ovale. In breve successione sono arrivate le mete dei due piloni, prima Pavesi e poi Brugnara, entrambe simili per costruzione con il pack a rompere la debole difesa romana con ripetute percussioni. Con il bonus in tasca già alla mezzora i rossoblù hanno mantenuto la gestione della partita grazie a un possesso dell'ovale quasi ininterrotto. Inevitabile per la Lazio è arrivata anche la meta di Odiete che ha messo il sigillo a una bella azione che ha visto l'ovale passare tra molte mani rossoblù.

Al ritorno dagli spogliatori la FemiCz Rovigo si è presentata con mezza mischia sostituita mentre poco dopo è toccato all'intera panchina dare il cambio ai compagni. Una chiara volontà di far fare minutaggio a tutti i giocatori, visto che il risultato non poneva problemi. All'8' Cioffi è finito in meta ben servito da Odiete, mentre poco dopo è toccato a Barion, abile nel raccogliere un calcio a seguire di Mantelli, finire oltre la linea. La FemiCz Rovigo ha continuato a tenere il comando delle operazioni e al quarto d'ora ancora Cioffi è andato a bersaglio dopo una serpentina in mezzo alla malridotta difesa laziale. A questo punto i rossoblù hanno (forse inconsciamente) cominciato a ridurre il ritmo lasciando l'iniziativa alla Lazio. La squadra di Montella, della quale va apprezzata la costante volontà di produrre gioco, ha trovato le energie e il coraggio per imporre il proprio gioco guadagnandosi due belle mete, la prima con Ceballos su azione dei trequarti e la seconda con Baruffaldi al termine di un attacco del pack, che hanno acceso le speranze laziali per il bonus offensivo. La marcatura di Odiete alla mezzora (per il metaman rossoblù si tratta della meta numero 14 in campionato) non ha tolto alla Lazio la forza di tentare l'ultimo assalto che allo scadere ha premiato i padroni di casa con un'altra meta di Ceballos dopo un gran lavoro della mischia romana a ridosso della linea rossoblù. Per la FemiCz Rovigo missione compiuta. Ora c'è da pensare al derby, una sfida che stavolta metterà in palio anche il primo posto del Top 12.

Roberto Roversi

Roma, “CPO” Giulio Onesti – Sabato 26 gennaio 2019

TOP12, XII GIORNATA

S.S. Lazio Rugby 1927 v Femi CZ Rugby Rovigo 24-61 (7-35)

Marcatori: p.t. 5’ m. Nibert tr Mantelli (0-7), 8’ m. Vian tr Mantelli (0-14), 24’ m. Bonavolontà D. tr Ceballos (7-14), 27’ m. Pavesi tr Mantelli (7-21), 31’ m. Brugnara tr Mantelli (7-28), 38’ m. Odiete tr Mantelli (7-35) s.t. 48’ m. Cioffi tr Mantelli (7-42), 50’ m. Barion tr Mantelli (7-49), 56’ m.Cioffi tr Dominguez (7-56), 59’ m. Ceballos (12-56), 69’ m. Baruffaldi tr Ceballos (19-56), 72’ m. Odiete (19-61), 78’ m. Ceballos (24-61)

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Bonavolontà F., Coronel, Borzone (55’ Lo Sasso); Di Giulio (45’ Vella); Ceballos, Bonavolontà D.; Bruno; Filippucci (cap), Corcos; Duca (73’ De Angelis), Blessano; Santana, Baruffaldi, Cafaro (64’ Marsella).

All. Montella

Femi CZ Rugby Rovigo: Odiete; Barion, Majstorovic, Antl; Cioffi; Mantelli (50’ Dominguez), Chillon (50’ Piva); Ferro (cap) (59’ Borin); Lubian (50’ Mantovani), Vian (40’ Venco); Canali, Nibert; Pavesi (50’ Rossi), Cadorini (40’ Momberg), Brugnara (40’ Vecchini)

All. Properzi

Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo)

AA1: Antonino Nobile (Frosinone) AA2: Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Paolo Schillirò (Catania)

Cartellini: Al 21’ giallo a Cioffi (Femi CZ Rugby Rovigo Delta), al 40’ giallo a Duca (S.S. Lazio Rugby 1927)

Calciatori: Mantelli (Femi CZ Rugby Rovigo Delta) 7/7, Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/4, Dominguez (Femi CZ Rugby Rovigo Delta) 1/2

Note: giornata fredda e soleggiata.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 1; Femi CZ Rugby Rovigo 5

Man of the Match: David Odiete (Femi CZ Rugby Rovigo)

RUGBY TOP12 - XII giornata

Risultati 26 gennaio 2019

Valorugby Emilia v Toscana Aeroporti I Medicei 10-6 (4-1)

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 10-60 (0-5)

Argos Petrarca Rugby v Valsugana Rugby Padova 24-17 (4-1)

S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo 24-61 (1-5)

Lafert San Donà v Rugby Viadana 1970 18-9 (4-0)

Verona Rugby v Kawasaki Robot Calvisano 20-33 (0-5)

Classifica

FEMI-CZ Rovigo 44

Argos Petrarca Rugby 44

Kawasaki Robot Calvisano 43

Valorugby Emilia 43

Fiamme Oro Rugby 39

Toscana Aeroporti I Medicei 30

Mogliano Rugby 26

Lafert San Donà 24

Rugby Viadana 1970 21

S.S. Lazio R. 1927 15

Valsugana Rugby Padova 14

Verona Rugby 13

Prossimo turno

3 febbraio 2019

Verona Rugby - Lafert San Donà

Rugby Viadana - S.S. Lazio R.

FemiCz Rovigo - Petrarca Padova

Valsugana Padova - Mogliano

Fiamme Oro - Valorugby Emilia

Toscana Aeroporti I Medicei Firenze - Calvisano