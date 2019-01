Il dirigente che trasmetteva il buonumore 

Il giusto riconoscimento da parte del Comune di Rovigo e della Fipav per un personaggio che ha dato molto alla pallavolo polesana ed azzurra. Tante le autorità presenti al Palasport di via Bramante per ricordare Fabio Volpe a cui è stata intitolata la tribuna d’onore “perchè possa continuare a sostenere i nostri atleti con tutta la passione che ha sempre messo nella vita”

ROVIGO - “Aveva la capacità di trovare la battuta giusta anche nei momenti più delicati prima di una partita importante”. Non una personale qualunque, ma un certo Julio Velasco, il miglior allenatore di volley del Mondo, lo ha sottolineato sabato 26 gennaio al Palasport di Rovigo durante l’intitolazione della tribuna d’onore a Fabio Volpe, arbitro, allenatore e dirigente di pallavolo.

Fabio Volpe era sceso con la coppa del Mondo in mano dall’areo di ritorno dal Brasile in qualità di capo delegazione azzurra e vice presidente federale. Era il 1990, con lui Andrea Anastasi, Lorenzo Bernardi, Andrea Lucchetta, Marco Martinelli, Roberto Masciarelli, Paolo Tofoli e Andrea Zorzi, Marco Bracci, Luca Cantagalli, Ferdinando De Giorgi, Andrea Gardini, Andrea Giani e naturalmente coach Julio Velasco che a Rovigo gli ha reso onore. “Non sono d’accordo con la definizione di generazione di fenomeni - ha esclamato al Palasport di Rovigo il coach - dietro tutto questo c’è un grande lavoro di tecnici, atleti, e dirigenti come Fabio Volpe, e un pizzico di fortuna”.

Fabio Volpe si è spento a 68 anni il 21 marzo 2018, di recente con Antonio Monesi ed Andrea Scanavacca aveva contribuito alla nascita del progetto Beng Rovigo, ironia della sorte colpita da un lutto proprio la notte prima dell’intitolazione della tribuna d’onore. E’ infatti mancato Vanni Chiarion Sileni (LEGGI ARTICOLO) che in qualità di dirigente aveva collaborato al sodalizio giallonero giunto sino ai piedi delle massima serie italiana.

Una mattinata in cui si sono radunate le massime autorità cittadine della politica e dello sport per ricordare Fabio Volpe. Cristiano Corazzari assessore regionale allo Sport, Massimo Bergamin sindaco di Rovigo, Andrea Bimbatti (vicesindaco ed assessore allo Sport), l’assessore Luigi Paulon, il presidente del consiglio comunale Paolo Avezzù, il consigliere Renato Borgato, il presidente del Panathlon di Rovigo Gianpaolo Milan, Ivan Dall’Ara presidente della Provincia, il presidente regionale del Coni Gianfranco Bardelle, il fiduciario del comitato a cinque cerchi Raffaello Franco, Adriano Bilato vice presidente nazionale della Fipav, Roberto Maso numero uno del Veneto, e Natascia Vianello delegata provinciale del comitato sotto rete. Tanti gli sportivi intervenuti, tra cui rappresentanti della Pugilistica Rodigina e della Rhodigium basket, gli studenti del Liceo Scientifico sportivo, oltre a diverse società della pallavolo provinciale, tra cui Antonio Monesi ex presidente della Beng Rovigo volley,

Con la solita maestria Saverio Girotto ha intervallato domande e video testimonianze dei campionissimi di quella fantastica nazionale, da Tofoli a Papi, Federica Lisi moglie di Vigor Bovolenta monumento dell’Italvolley made in Taglio di Po, e il commentatore Rai Jacopo Volpi.

“Sono felice” le uniche parole della moglie Fiorella, commossa era seduta al fianco di Julio Velasco, ma non è riuscita a dire altro, ci ha pensato allora Lauro Osti che ha invitato tutti a ricordarlo con il sorriso, lo stesso che trasmetteva a chiunque lo incontrava.

Un passato ovale in gioventù per Julio Velasco, lo ha ricordato proprio nella città in mischia, in Argentina il rugby è uno degli sport più praticati “Lo dico spesso ai miei giocatori - ha esclamato l’attuale coach del Modena - il rugby mi piace molto, lo seguo spesso, è uno sport da cui si può imparare molto”.

Oltre al grande impegno nel mondo del volley italiano e locale, Volpe è stato consigliere comunale della Democrazia Cristiana negli anni 90’, e direttore del Consorzio per lo sviluppo del Polesine.

Il sorriso di Fabio ha lasciato un vuoto difficilmente colmatile nella pallavolo non solo polesana, la moglie Fiorella e le figlie Beatrice e Letizia se ne sono rese conto durante la cerimonia di sabato 26 gennaio.