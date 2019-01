Trasferta piena di incognite

La fase denominata Passaggio vedrà il via contro il Crema Rugby, formazione pressoché sconosciuta ai neroverdi, con direzione di gara affidata al signor Gianluca Farinelli di Reggio Emilia.

VILLADOSE (RO) - Inizia ufficialmente domenica alle 14.30 da Crema la seconda fase del campionato di serie C1 del Fulvia Tour Andreotti Auto Rugby Villadose.

“Giochiamo contro un avversario che non conosciamo. Lo scorso anno fu lo stesso alla prima partita contro Trieste. Anche quest’anno ci tocca una trasferta lunga - commenta coach Flaviano Brizzante - e memori da quanto successo in Friuli Venezia Giulia, ho chiesto ai ragazzi concentrazione e non voglio si ripeta il risultato dell’ultima stagione. Siamo determinati a dare il massimo, nonostante i sempre tanti problemi e le assenze: chi scende in campo deve dare il suo contributo. In settimana abbiamo lavorato sui piani di gioco con attenzione e ora chiedo di metterli in pratica al meglio”.

Partenza alle 9 da Villadose.

VILLADOSE: Benaida; R. Pellegrini, Melarato, Pravato, Piombo; Davì, E. Pellegrini; Pavanello, Franchin, Pietropolli; Bressello, Manfrinato; Rinaldo, Sponton, Tenan.

A disposizione: Ceccolin, Marangoni, Torri, Marzola, Silvestrin, Moretto, Andreotti.

SERIE C1 - PASSAGGIO

Domenica 27/01, ore 14.30

Crema Rugby-Fulvia Tour Andreotti Auto Rugby Villadose

Ghial Rugby Fiumicello - West Verona Rugby Union

Rugby Desenzano 2006 - Rangers Rugby Vicenza

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA NEROVERDE

UNDER 18

Andreotti Auto Fulvia Tour Rugby Villadose-Checco Camposampiero

Domenica 27/01, ore 11.45

Impianti sportivi Villadose

Arbitro: Carlo Trento

UNDER 12

Concentramento ad Este

Domenica 27/01, ore 10

Stadio Augusteo Este

Squadre: C'è l'Este, Aries, S. Giuseppe Abano, Frassinelle, Selvazzano