La capolista se ne va, i biancazzurri si lanciano all’inseguimento 

Lo Scardovari dopo il sorpasso mette la freccia e allunga sul Loreo che impatta. Il Rovigo di mister Pizzo tira fuori l’orgoglio e dopo la sconfitta contro la Bassa Padovana conquista tre punti importanti. Cinquina dell’Union Vis all’ultima della classe

ROVIGO - Quarto successo di fila per lo Scardovari di Fabrizio Zuccarin che batte la Bassa Padovana di mister Encio Gregnanin 2-1, approfittando del mezzo passo falso del Loreo che impatta.

I Pescatori hanno messo la freccia dopo il sorpasso di domenica scorsa, nell’ultimo turno hanno avuto la forza di reagire dopo un primo tempo poco incisivo. E’ proprio la Bassa Padovana a passare in vantaggio dal dischetto con Neffati, ma prima della fine della frazione i bassopolesani riescono a impattare Boscolo Bibi che finalizza una bella azione dei ragazzi di mister Zuccarin.

Ospiti che rimangono in dieci per l’espulsione di Neffati per un doppio cartellino giallo, Scardovari che nei secondi 45 minuti sfrutta l’uomo in più concretizzando alle mezzora. Bellemo entra in area e viene atterrato, da fischietto Mattia Corradin non fallisce, 2-1.

Ora testa e cuore alla Coppa Veneto, mercoledì a Scardovari arriva il Gelsi.

Riscossa Rovigo. La formazione di Pizzo, al contrario del Loreo, non molla e recupera morale dopo la scontra in terra padovana. E’ Daniele Petrosino ha garantire sul fronte avanzato qualità e sostanza, una doppietta che vale tre punti pesanti e permette di rosicchiare due lunghezze proprio al Loreo di mister Resini. Sconfitta invece la Fiessese sul sempre difficile campo della Polesine, mentre l’Union Vis Lendinara serve il pokerissimo all’ultima della classe. Nuovo San Pietro trafitto ben cinque volte con Galassi (autore di una doppietta), Mostatira, Cestaro e Ferrati.

Successi importanti anche per la Turchese che ha battuto il Cattura 2-0 con reti di Hakim e Bergo, e della Tagliolese che ha regolato il Codevigo con lo stesso punteggio con gol di Ferro e Poncina.

Campionato Prima categoria girone D

Risultati 19 Giornata

Domenica 27 gennaio 2019 ore 14.30

Loreo - Due Stelle 0-0

Rovigo - Pontecorr 2-1

Scardovari - Bassa Padovana 2-1

Solesinese - Fiessese 3-2

Stroppare - AQS Borgo Veneto 3-0

Tagliolese - Codevigo 2-0

Turchese - Cartura 2-0

Union Vis - Nuovo San Pietro 5-1

Classifica: Scardovari 45, Loreo 42, Rovigo 38, Stroppare 37, Bassa Padovana 30, Due Stelle 29, Solesinese 28, Union Vis 27, AQS Borgo Veneto 26, Fiessese 24, Pontecorr 23, Cartura 19, Codevigo 16, Turchese 14, Tagliolese 13, Nuovo San Pietro 4.

Prossimo turno

Domenica 3 febbraio 2019 - ore 14.30

AQS Borgo Veneto - Union Vis Lendinara

Bassa Padovana - Solesinese

Cartura - Stroppare Calcio

Codevigo - Turchese Calcio

Due Stelle - Tagliolese

Fiessese - Loreo

Nuovo San Pietro - Rovigo

Pontecorr - Scardovari