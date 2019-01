La prima della classe passa al Battaglini

ROVIGO - Bella partita dell’Under 16 Monti Rugby Rovigo Junior, che a dispetto del punteggio che sancisce la sconfitta dei padroni di casa per 5 a 26, getta anima e corpo in campo a contrastare la capolista del girone élite del Veneto.

Una Benetton Treviso che deve sudare non poco per conquistare il punto di bonus in questo match testa-coda, con la Monti decisa a non lasciare per niente vita facile agli ospiti.

Una sola meta nel primo tempo da parte della formazione bianco verde; la ripresa è meno avara di punti con una vera e propria battaglia in campo, condizionata dai molti (troppi) errori da entrambe le parti.

Non basta la meta del Rovigo a cambiare la direzione del match, ma sicuramente un passo in avanti dal punto di vista dell’atteggiamento in campo.

Monti Rugby Rovigo Junior U16: Andreoli Pietro, Astolfi Giacomo, Barbi Jacopo, Braga Elia, Casotto Pietro, Casotto Ricardo, Comin Tommaso, Conforti Tommaso, Dal Betto Juan Ferrari Sebastian, Golai Gabriel, La Terza Lorenzo, Milan Pietro, Mizzon Riccardo, Moretti Enrico, Nordio Leonardo, Osawa Destiny, Piccolo Marco, Ruzzante Tommaso, Sartori Matteo, Savogin Filippo, Tempesta Miguel

Un’altra sfida difficile per l’Under 14 che sabato si è scontrata contro il Mogliano. La formazione rossoblù, che ha disputato l’unica partita omologata, ha perso 34 a 0.

La formazione rossa ha invece giocato una partita non omologata che però ha dato grandi soddisfazioni ai più piccoli dell’Under 14, in quanto si sono dimostrati alla pari del Mogliano, anche fisicamente. Nonostante ciò purtroppo anche per loro è arrivata una sconfitta, anche se di solo due punti, 24 a 26. Queste partite, anche se non omologate, sono fondamentali per la crescita dei ragazzi e perché acquisiscano la consapevolezza delle proprie capacità.

Con questa partita si conclude la prima fase, una domenica di stop e poi si riprende con il prossimo girone che dovrebbe avere squadre più alla portata dei giovani rossoblù.

Monti Rugby Rovigo Junior U14: Perini Giacomo, Mizzon Alessandro, Bozzato Geremia, Zenato Leonardo, Gheller Leonardo, Ravanelli Marco, Motta Mattia, Bolognini Nicola, Khoule Elhadj Moustapha, Perini Francesco, Bekshiu Luca, Rondina Marco, Grano Riccardo.

A disposizione: Casula Federico, Nalin Alessandro

Formazione rossa: Rubiero Luca, Barion Mattia, Brazzo Cristian, Osti Francesco, Milan Matteo, Rossetto Luigi, Momoli Tommaso, Nalin Luigi, Teneggi Francesco, Romagnolo Nicholas, Nalin Alessandro

Splendida prestazione dei giovani atleti Under 12 della Monti Rugby Rovigo Junior al raggruppamento svoltosi presso gli impianti del Rugby Casale.

I rossoblù hanno giocato un rugby effervescente e concreto che gli ha consentito di rimanere imbattuti nel loro girone, in cui hanno incontro Benetton Treviso, San Donà e Paese, per poi vincere anche la finale contro Casale.

Monti Rugby Rovigo Junior U12: Bagnani Francesco, Biscuolo Giovanni, Cervellin Andrea, Incanuti Francesco, Lideo Enrico, Milan Alessandro, Modena Tommaso, Morosato Marcello, Piantavigna Tito, Regina Brando, Rizzo Lorenzo, Rossi Tommaso, Roux Leonardo, Schiavon Marcello, Schiavon Paolo, Stocco Michele, Stoppa Giacomo, Toso Alessandro, Trentanni Filippo, Zampollo Alex