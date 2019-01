il tecnico dello Skating club Rovigo Nicolò Greguoldo: “Ottima giornata, si è visto il duro lavoro e la costanza svolta durante questi cinque mesi di preparazione. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto e carico ancora di più per affrontare tutta la stagione al meglio”.

BAGNOLI DI SOPRA (PD) - Al via la stagione agonistica 2019 dello Skating Club Rovigo. Domenica 27 gennaio nell’impianto coperto di Bagnoli di Sopra (Pd) si è svolto il campionato interregionale indoor riservato alle categorie giovanili, con circa una ventina di squadre provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ouverture elettrizzante che ha visto ben figurare tutte le atlete verdeblù (formazione tutta al femminile) impegnate in un trittico di prove: destrezza, gara corta (2 giri sprint) e gara in linea lunga (5 o 8 giri a seconda della categoria). Picco di risultato con a podio Elena Ponzetto che in classifica combinata della categoria Esordienti ha raggiunto una brillante terza posizione che è somma i tre risultati (quarta nella prova di destrezza, decima nei due giri sprint, seconda negli otto giri in linea).

Hanno partecipato poi con lodevoli prestazioni e incoraggianti per tutta la stagione a venire Martina Negri nella categoria Giovanissimi, Giorgia Gresele, Isabel Dobreva ed Asia Pigato negli Esordienti. Ad accompagnare il sodalizio verdeblù, oltre i dirigenti Paolo Ponzetti e Adriana Chinaglia e Valerio Gresele.

Relativamente agli aspetti non agonistici, continuano incessanti tutti i corsi delle scuole di pattinaggio. A Rovigo, al Pattinodromo Ponzetti di via Malipiero, laterale di via Tisi da Garofolo nel quartiere Commenda ogni lunedì e giovedì a partire dalle 16.30; il corso freestyle lunedì, martedì e venerdì dalle 18.30 alle 20, quello serale per giovani e adulti, cosiddetto “Rollerfitness”, dalle 21.30 alle 22.30, mentre quello del sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 ancora al Pattinodromo delle Rose Adriatic LNG (o in caso di maltempo alla Palestra Ipsia di Viale Alfieri). Oltre al già ricordato corso di Boara Pisani, attivi anche i corsi di Crespino il lunedì ed il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 nella Palestra Comunale in via Trieste, a Villadose al Palasport dalle 16.30 alle 17.30, a Taglio di Po ogni lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 15.30 nella palestra comunale di via L. Da Vinci e a Baricetta ogni martedì e venerdì dalle 14.30 alle 15.30 nella sala civica di Vicolo Einaudi. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet www.skatingclubrovigo.it, sulla pagina facebook Skating Club Rovigo o telefonando al numero 347.0013300.