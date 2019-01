La frase negazionista delle Foibe. Salvini: “Fate schifo”

La frase ha fatto il giro del mondo. L’associazione Anpi rodigina cerca di spiegare il contesto e testimonia come il suo operare sia stato attivo nel rispetto della legge che ha istituito il giorno del Ricordo e nel riconoscere la drammaticità dell'esodo delle popolazioni istriano-dalmate. La condanna di Luca Zaia, dopo Matteo Salvini, e tantissimi altri

ROVIGO - Estremo il commento su Facebook di Matteo Salvini: “L'Associazione partigiani di Rovigo nega l'esistenza delle foibe, definendole “fandonie". Fate schifo”.

L’Anpi Rovigo si difende, anche se la frittata è fatta. Il commento su Facebook nella pagina dell’associazione ,“Sarebbe bello spiegare agli studenti delle medie che le Foibe le hanno inventate i fascisti, sia come sistema per far sparire i partigiani Jugoslavi che come invenzione storica. Tipo la vergognosa fandonia della Foiba di Basovizza”, ha fatto il giro almeno dell’Italia (LEGGI ARTICOLO).

“L’Anpi non ha mai negato l'esistenza delle foibe, né ha neanche di sfuggita accennato alla vicenda dei profughi istriani” scrive in una comunicazione ufficiale il comitato provinciale, guidato da Antonella Toffanello.

Poi la spiegazione: “Il nostro riferimento era all'esistenza delle foibe come descritte dalla vulgata di destra. Nel post successivo abbiamo pubblicato un link al sito dell'Associazione "La Nuova Alabarda” dove, sulla base di questi documenti, se ci si prende la briga di leggerli, si potrà scoprire che il numero degli infoibati a Basovizza è infinitamente inferiore a quelli propagandati; tanto che abbiamo invitato a leggere il dossier prima di commentare, ma è evidente ciò non è avvenuto”.

L’Anpi testimonia il suo impegno nell’affrontare il problema del "Confine Orientale" in un convegno aperto che si è tenne a Palazzo Marino, a Milano, con la presenza di storici italiani Sloveni e Croati, partendo dal documento comune Italo-Sloveno: I rapporti italo-sloveni 1880-1956, relazione della commissione mista storico-culturale Italo-Slovena.

A seguito di quel convegno l’Anpi ha prodotto un documento che è stato approvato all'unanimità nel corso dell'ultimo Congresso nazionale che si è tenuto a Rimini nel 2016. Ciò nel completo rispetto della legge che istituisce il Giorno del Ricordo.

Le condanne per quanto è successo sono fioccate. “A tutti capita di sbagliare, e ammettere i propri errori è sempre un esercizio virtuoso. Ma che l’Anpi, storicamente e istituzionalmente dalla parte degli oppressi e dei perseguitati, possa aver sostenuto, anche soltanto per un secondo, che le foibe e Basovizza sono un’invenzione ci lascia sgomenti”, dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

“È da pazzi rinnegare una tragedia simile! - commenta il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin che promette di portare la cosa al tavolo del suo leader politico - mi confronterò con il ministro dell’Interno Matteo Salvini per capire quali provvedimenti prendere nei confronti della sezione Anpi di Rovigo”.

L'Anpi, nel ribadire la posizione espressa nella pubblicazione sopraccitata e nel riconoscere la drammaticità dell'esodo delle popolazioni istriano-dalmate, “non si presta a polemiche o strumentalizzazioni relative alla questione sulle Foibe, ritenendo che i documenti prodotti dagli storici abbiano chiarito ruoli e responsabilità storiche”.