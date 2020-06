Ecco i vincitori di “Versi in Abbazia”, seconda edizione 

BADIA POLESINE (RO) – Con un video realizzato dall’Associazione Culturale Zagreo domenica scorsa in abbazia, si è giunti alla proclamazione dei vincitori della seconda edizione del concorso letterario nazionale “Versi in Abbazia”, indetto dal Comune di Badia e dedicato alla memoria del pedagogista Clemente Quaglio. “Il video, girato nella suggestiva cornice dell'Abbazia della Vangadizza, è il nostro modo per ringraziare tutti i partecipanti e raccontare con voci e immagini questa seconda edizione del concorso” ha dichiarato la presidente del Comitato biblioteca Annalisa Marini. “La scelta è stata ardua per la mole e la qualità degli elaborati” hanno dichiarato concordi i membri della giuria. Alla fine, comunque, i vincitori sono stati: per la sezioni, poesia adulti: primo classificato Luca Bressan di Zandobbio, Bergamo, con “Fotosintesi”, secondo è giunto Diego Baldassarre di Pistoia con “Spirito libero”, terzo Nico Priano di Ovada, Alessandria, con “Trattoria delle rocche”. Per le Under 21: Luce Santato di Lendinara con “Dedicata” e al secondo posto Gheorghe Gorobceanu di Vicenza con “Australe”. Per la sezione Scuole: 1° premio a Elena Tazzari alunna della classe 2°A della Scuola Secondaria di 1 grado Giacomo Bresadola di Trento (docente Vittorio Caratozzolo), il 2° premio è andato Vittorio Chinaglia della classe 2^D della Scuola Secondaria di 1° grado “Gherardo Ghirardini” di Badia Polesine (docente Marta Pellegrinelli), con la poesia “Amati sempre”, 3° Premio a Giulia Ferrotti della classe 1^D, sempre della Scuola Secondaria di 1° grado “Gherardo Ghirardini” di Badia Polesine (docente Marta Pellegrinelli) con la poesia “Le nuvole”.

Oltre ai succitati vincitori, la cui proclamazione ufficiale avverrà online il 28 giugno, nel rispetto delle ordinanze anti-Covid, tramite la pubblicazione del video realizzato su YouTube, sono previste alcune menzioni di merito speciali. Tra queste, per la sezione poeti adulti: Pietro De Siena di Milano con la poesia “Si ammalano spesso” e Dorina Bedini di Civitanova Marche, con la poesia “Si increspa l'anima”. Per la sezione Scuole ‘Antologia poetica’: una menzione è andata al progetto “La tavola pitagorica degli elementi (1869)” della scuola secondaria di 1° grado Giacomo Bresadola di Trento e un’altra a Angelica Baschirotto della classe 1^D della scuola secondaria Gherardo Ghirardini con la poesia “Le nuvole”. L'elenco completo dei vincitori e dei segnalati è pubblicato sul sito ufficiale del Comune e sulle pagine facebook della biblioteca e del Comune. Al concorso, promosso dalla biblioteca con l’assessore alla cultura Valeria Targa e patrocinato dalla Regione Veneto, dalla provincia di Rovigo e dal sistema bibliotecario provinciale, hanno partecipato 274 poeti con 456 componimenti che decretano il successo di questa edizione. L’idea del premio nazionale, come ricorda la presidente Annalisa Marini, è nata dalla passione di Eugenia Nardone, lei stessa poetessa.

Ugo Mariano Brasioli