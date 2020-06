Risezionamento del Bacino idraulico Buniolo in corso

ROVIGO - Al fine di garantire un idoneo livello di sicurezza idraulica del Bacino idraulico Buniolo, della superficie di circa 1.500 ha, il Consorzio di Bonifica Adige Po ha redatto un progetto dell’importo di 2.500.000,00 euro per il risezionamento dell’omonimo canale nei comuni di Rovigo, Ceregnano ed Adria.

Il progetto prevede l’adeguamento delle caratteristiche idrauliche del canale Buniolo tenendo conto delle maggiori portate conseguenti sia all’aumento delle aree a tutt’oggi impermeabilizzate che, soprattutto, dei cambiamenti climatici.

Le caratteristiche idrauliche del corso d’acqua previste nel progetto risultano pertanto verificate sia in funzione dell’analisi dei dati pluviometrici che dei maggiori afflussi provenienti dalle aree antropizzate e rese impermeabili negli ultimi decenni.

Relativamente ai maggiori afflussi provenienti dalle nuove urbanizzazioni la Regione del Veneto, già dal 2002, ha fornito precise indicazioni circa il concetto di “invarianza idraulica”, nel senso che le maggiori portate conseguenti alle impermeabilizzazioni non possono essere scaricate direttamente nella rete di scolo ma devono essere preventivamente invasate in appositi bacini di laminazione in modo tale che le portate restituite successivamente alla rete idraulica siano ridotte alle stesse che sarebbero defluite dai terreni prima degli insediamenti urbani e/o industriali, evitando così gli allagamenti.

I lavori progettati nella scorsa primavera sono stati aggiudicati alla fine dell’estate 2019 e sono tuttora in corso di esecuzione. Gli interventi prevedono il risezionamento del canale mediante uno scavo di approfondimento del fondo per una lunghezza di circa 16 chilometri e la realizzazione di oltre 10.000 metri di presidio delle sponde utilizzando i metodi dell’ingegneria naturalistica che prevede il reimpiego delle terre scavate.

Oltre a ciò verranno adeguati alcuni manufatti idraulici già presenti lungo il corso d’acqua con la realizzazione di paratoie per una più agevole regimazione delle acque. I lavori dovranno essere completati entro il prossimo autunno.

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Po, Roberto Branco, ha espresso soddisfazione in quanto gli uffici consorziali sono riusciti in tempi brevissimi a passare dalla progettazione all’inizio della realizzazione delle opere utilizzando tutte risorse umane interne all’Ente, accedendo a finanziamenti messi a disposizione della Regione del Veneto nell’ambito della sicurezza idraulica.