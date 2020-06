Francesco Cozzi: “Rovigo è un sogno che si realizza”

ROVIGO - Sarà il vice di Andrea Menniti-Ippolito, ma potrà giocare anche estremo o primo centro al posto di Marcello Angelini, entrato nelle Fiamme Oro. Come già annunciato qualche giorno fa (LEGGI ARTICOLO) Francesco Cozzi vestirà la maglia rossoblù.

Nato il 4 ottobre 1997, 1.87 m. per 92 kg, è cresciuto rugbysticamente nel IV Circolo Benevento. Ha fatto parte dell’Accademia Zonale FIR e nella stagione 2016/17 ha giocato con l’Aquila Rugby con cui ha raggiunto la finale del campionato. Successivamente è passato al Colorno in Serie A conquistando la promozione nel Top 12 nel 2018/19. Nella stagione seguente si è trasferito alla Lazio con la quale ha giocato il campionato Top 12 2019/20. Ha fatto parte della Nazionale Under 20 con la quale ha disputato la Coppa del Mondo.

“Sono molto contento di avere questa importante opportunità – ha dichiarato Cozzi – Entrare a far parte di una squadra come la FemiCz Rugby Rovigo Delta, tra le più prestigiose del rugby italiano, è un sogno che si realizza. So che ci sarà molto da lavorare per conquistare un posto in squadra, ma assicuro che metterò il mio massimo impegno per dare il miglior contributo. Mi piace pensare che la meta realizzata contro i rossoblù nel corso della partita giocata quest’anno a Roma possa aver rappresentato un episodio che ha attirato l’attenzione della società rodigina nei miei confronti.”

A Rovigo ritroverà Francesco Rossi e Massimo Cioffi che conosce bene.