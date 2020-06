“La Ac San Vigilio è solo la prima tra le vittime della nuova politica sportiva di Barbierato”

ADRIA (Rovigo) - "Questa volta la vittima di turno è l’Ac San Vigilio, che dopo 56 anni di ininterrotta attività nel quartiere di Borgo Dolomiti, si trova estromessa dalla gestione dello storico impianto Bressan, con la prima squadra di Terza Categoria che è oggi definitivamente defunta". Così l'ex vicesindaco di Adria Federico Simoni, che torna sull'argomento San Vigilio, ma soprattutto sulle parole del primo cittadino adriese e del suo consigliere comunale, che addittava la vecchia amministrazione per le mancate manutenzioni straordinarie all'impianto Bressan ( LEGGI ARTICOLO ).Sottolinendo: "Non voglio fare dietrologie, ma devo ricordare il passato per rispondere ai soliti attacchi ricevuti da Barbierato. Quando, da assessore allo sport, predisposi i bandi di gestione di tutti i campi sportivi comunali nel 2010, feci inserire la storicità di presenza ininterrotta nei quartieri o nelle frazioni tra le principali voci premianti, oltre che il numero di bambini e di volontari presenti. In questo modo non solo la San Vigilio, ma anche tutte le altre società calcistiche soprattutto delle frazioni, si trovarono a gestire gli impianti che avevano sempre avuto senza sconvolgere così gli equilibri locali e sociali, valorizzando proprio il volontariato locale e frazionale".Proprio al campo della San Vigilio, la sistemazione del parcheggio esterno, di tutta la recinzione posteriore e la rete parapalloni, e di tutti gli alberi ad alto fusto, oltre a diversi interventi straordinari nelle strutture. Nel 2010 al campo Bettinazzi dell’Us Adriese, la sistemazione delle torri faro e di tutto l’impianto di illuminazione, della recinzione, della vecchia tribuna non più a norma sostituita con una nuova, delle entrate e di tutte le pertinenza".Concludendo: ", visto che fino al 2018 li ha sempre ricevuti, migliaia di euro all’anno certificati negli atti pubblici firmati dai dirigenti. Mente anche quando dichiara che la stessa piscina non aveva ricevuto alcun tipo di manutenzione o contributo. Faccia invece un mea culpa perché è colpa sua se oggi la piscina interna è ancora chiusa per la seconda volta in due anni, ossia da quando è lui sindaco, cosa mai successa negli ultimi 30 anni".