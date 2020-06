Azzalin (Pd): "Basta scuse per l'emergenza Coronavirus: Luca Zaia pensi a risolvere i problemi della sanità in Veneto"

ROVIGO -. Questa situazione c’era anche prima, adesso si è aggravata" afferma il consigliere regionale del Pd Graziano Azzalin."La giunta regionale deve lavorare per risolvere i problemi, non chiedere comprensione agli utenti. Troppo comodo volere solo onori senza oneri”. Così il consigliere Azzalin commenta le dichiarazioni del presidente della Regione sui ritardi nelle prestazioni sanitarie ordinarie. “La piena ripresa delle visite ambulatoriali e della diagnostica non può attendere oltre, si tratta di disservizi pesanti.. Dietro a questa situazione - insiste Azzalin - ci sono precise responsabilità.Negli anni non è stata fatta alcuna scelta per invertire la tendenza.Zaia prenda atto che qualcosa non funziona e risolva i problemi che piano piano stanno venendo a galla.”.