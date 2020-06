Appello alle istituzioni del preside Fabio Cusin: "Rovigo si merita un liceo musicale"

ROVIGO -, Padova, Vicenza, tre a Verona, due a Venezia e Treviso, 13 a Napoli, quattro a Benevento, tanto per citare una città similare a Rovigo per dimensioni". "Chiedo alle istituzioni - dice il preside durante la presentazione del concerto finale della rassegna 2020 delle Smim in Accademia dei Concordi ( LEGGI ARTICOLO ) - quando se ne parlerà di nuovo a ottobre e novembre di sostenere la necessità di un liceo musicale in città.. "I Conservatori, ne abbiamo due in Polesine, sono un percorso di studi completamente diverso, - sottolinea Cusin - il conservatorio è dedicato a chi vorrà diventare un musicista di professione. I licei musicali invece affiancano agli studi superiori la possibilità di suonare uno strumento per fattore culturale, per piacere, per sensibilità e per formazione. Siamo in Italia, la culla della musica, non possiamo ignorare questo aspetto culturale. Non c'è concorrenza tra i due percorsi di studi e possono ben coesistere".Cusin ricorda quando qualche anno fa, con la riforma Gelmini, il liceo Roccati e il Bocchi di Adria ne fecero richiesta ma non si riuscì a costituire le classi. Ora lo scorso anno ci ha provato lo scientifico Paleocapa, ma nelle riunioni d’ambito la cosa è stata bocciata ( LEGGI ARTICOLO ). "Credo che i colleghi del liceo faranno ancora la domanda, chiedo agli amministratori di riflettere sull'opportunità".