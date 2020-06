Riparte il teatro. Riparte il Fitalia. La grande kermesse nazionale compie 33 anni e anche il pubblico delle rete assegnerà un riconoscimento

VICENZA - La capacità di affrontare qualsiasi imprevisto è una dote che non deve mai mancare ad un bravo teatrante. Lo sa bene la Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), che per il suo 33° Premio Fitalia ha deciso di ampliarsi ulteriormente, affiancando al tradizionale, ambitissimo premio assegnato da una giuria di esperti anche un premio “social”, decretato dal pubblico del web, che potrà esprimere le proprie preferenze visionando gli spettacoli trasmessi attraverso il sito della Federazione (www.fitateatro.it), il suo canale YouTube e la pagina Facebook.Le compagnie Fita di tutta Italia avranno tempo fino al 31 luglio per candidare uno o più tra i propri spettacoli in repertorio nella stagione artistica 2019-2020. Dodici le categorie nelle quali competere, aperte sia a produzioni in lingua che in vernacolo: comico/brillante; tragedia; classico; commedia musicale/musical; commedia dell’arte; teatro dell’assurdo; teatro di figura; teatro di strada/mimo; teatro-danza; teatro di narrazione; sacra rappresentazione; cabaret.“Le compagnie venete – commenta Mauro Dalla Villa, presidente regionale della Fita – hanno continuato a tenere viva la loro passione per il teatro durante questi mesi così difficili. Il lancio di questa rinnovata edizione di uno dei premi di punta a livello nazionale sono certo che sarà accolto con un entusiasmo e una partecipazione speciali, proprio per ciò che rappresenta: un segnale forte della vitalità, della qualità e del ruolo culturale del nostro teatro”.“Fita non si è mai fermata durante il lockdown – sottolinea Aldo Zordan, veneto alla vicepresidenza nazionale della Federazione - sia nella rappresentanza a tutti i livelli, sia con iniziative artistiche online di qualità. Con il lancio del Premio Fitalia, che torna in una veste rinnovata, vogliamo dare a tutte le nostre compagnie un’occasione concreta per riallacciare i fili interrotti con il ‘prima’, tornando a mettersi alla prova e a condividere i frutti della propriainvincibile passione”.Durante il lockdown, alcuni di questi spettacoli sono stati messi a disposizione nel canale YouTube Fita Teatro.