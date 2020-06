Rovigo: Andreello, Pianta e Serra via. Si tratta per Dall'Ara. Arriva De Venz e tanti i confermati

ROVIGO - Il Rovigo calcio continua inizia le sue prime azioni per la prossima stagione 2020 - 2021 ripartendo proprio da quei giocatori fondamentali per la compagine di mister Davide Pizzo, che insieme all'amministratore delgato Roberto Benasciutti, ha fatto di tutto per confermare i punti di forza della squadra.In arrivo una vecchia conoscenza di mister Pizzo, ossia matteo De Venz, centrocampista classe '94, due anni fa con il Rovigo, per poi passare a Borgo Veneto."Adesso continueremo a cercare giocatori di carattere e che vogliono sposare la nostra causa, cosapevoli che Rovigo è Rovigo e che chi viene qua deve impegnarsi al 100%".