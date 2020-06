Una festa del pane ricca di partecipazione a Loreo

LOREO (Rovigo) - Come già annunciato, ieri domenica 21 giugno, primo giorno d’estate, si è celebrata la 19^ edizione dellaSagra del Pane di Loreo nella sua forma contenuta e ridotta secondo le normative vigenti in merito di covid- 19.In una Piazza Longhena vestita a festa, tra faie di spighe dorate, papaveri e girasoli, è stato allestito sul palco un altare di tutto punto così da permettere una maggiore partecipazione e il distanziamento adeguato tra i fedeli raccoltisi proprio qui alle ore 09,30 per la Santa Messa e la tradizionale benedizione del pane.Presenti alla cerimonia anche numerose autorità : l’Assessore alla cultura e al Turismo della Regione Veneto dott. Cristiano Corazzari ,il Consigliere provinciale Ilaria Papparella, il Presidente provinciale Coldiretti Carlo Salvan e i sindaci di Rosolina, Porto Tolle, Corbola, Adria, Papozze e Ariano nel Polesine.Ad aprire la funzione Don Angelo Vianello affiancato dal Vicario generale della Diocesi di Chioggia Mons. Francesco Zenna, felici di riuscire a celebrare questo significativo evento in modo così inconsueto. “Coraggio amici, costruiamo insieme il futuro con la stessa laboriosità e sinergia che ci hanno portato e ci portano a costruire il pane di ogni giorno” è l’invito e il messaggio che il Vicario dà alla popolazione durante l’omelia. Al termine della emozionante celebrazione, un gruppo di volontarie, con il tipico abito delle contadine dei tempi antichi, si è schierato di fronte all’altare per la benedizione con cesti pieni di pane prodotti dallo storico Panificio Eredi Domeneghetti sito proprio in Loreo.Il Presidente della Pro Loco Diego Siviero ha dato il benvenuto e ringraziato i partecipanti e le numerose autorità presenti ,sottolineando la gioia di festeggiare questa Sagra del Pane seppur in modo nontradizionale. "E' un momento particolare per tutti- ha affermato emozionato- ma abbiamo voluto comunque portare avanti la tradizione anche solo con un segno. Noi della Pro Loco, assieme all’Amministrazione e alleassociazioni locali, abbiamo voluto far arrivare la Sagra del Pane nelle case dei loredani. Da domani saranno in consegna a tutte le famiglie di Loreo , con l’aiuto dei volontari della Protezione Civile, dei sacchetti di panebiscotto prodotti dal panificio Domeneghetti, confezionati dalla fioreria Piccole Gioie e benedetti proprio oggi durante la Messa.E’ il nostro modo per farci sentire vicini.”La parola è passata poi al sindaco di Loreo Moreno Gasparini che ha espresso la sua felicità nell’essere riusciti a dare continuità all’evento. “Ringrazio tutte le autorità per la loro presenza perché è segno di unione del nostro bel Polesine e trovarsi in occasioni come queste dà il senso di una comunità allargata che guarda avanti.” Il sindaco ha , poi, proseguito analizzando come la pandemia che ha colpito la nostranazione e le restrizioni imposte abbiano avuto un peso profondo sulla vita personale e della comunità ma ha anche aggiunto come l’aver organizzato ,seppur in modo ristretto ,questo tradizionale evento dia segnaledi un lento ritorno alla normalità guardando in modo positivo al futuro. Ha voluto poi ringraziare particolarmente tutta la popolazione, i volontari e Protezione Civile per il contributo individuale nella lotta all’epidemia .E’ salito sul palco il sindaco di Rosolina nonché Presidente dell’Asl 5 Franco Vitale che ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella gestione del covid nei territori polesani facendo squadra insieme a Compostella e permettendoci di affrontare questa emergenza sanitaria. Ilaria Papparella, consigliere provinciale, ha invece invitato tutti a rendersi protagonisti coraggiosi partecipando alla riqualificazione del nostro meraviglioso territorio. Carlo Salvan, presidente Coldiretti , ha voluto evidenziare come, nonostante il periodo di restrizioni, le imprese agricole abbiano continuato a lavorare garantendo il cibo sulle tavole e si è detto orgoglioso di far parte di un territorio a vocazione agricola. Ha poi posto l’attenzione sul fatto che la comunità di Loreo ha riportato il piacere della piazza portando a riappropriarci di spazi dapprima non considerati a sufficienza ma fulcro di una comunità. Infine èsalito sul palco l’Assessore regionale dott. Cristiano Corazzari , portando innanzitutto i saluti della Regione Veneto.L’Assessore ha sottolineato il ruolo fondamentale dei volontari durante l’emergenza covid, del personale sanitario e tutti i medici invitando a guardarli come eroi anche nel futuro per il loro insostituibile operato. Ha altresì messo in rilievo il grande senso di responsabilità dei sindaci e dei cittadini che ha portato il Veneto ad essere visto come modello nella gestione dell’emergenza dando una grande prova di comunità e solidarietà.“Mi piace cominciare a ripartire da un appuntamento simbolico così importante come la Sagra del Pane. E’ importante ripartire da questi valori. In questi giorni difficili abbiamo visto quanto fragili siano le nostre certezze e quando ce ne accorgiamo è il momento di tornare a guardare i valori veri. Questa festa rappresenta un valore fondamentale: l’amore per la nostra terra, frutto del lavoro che parte dal nostro territorio”ha affermato.Al termine il Presidente della Pro Loco Diego Siviero ha voluto ringraziare l’Amministrazione Comunale per il costante sostegno, tutti i volontari cha hanno lavorato sodo per la realizzazione dell’evento, i volontari della Protezione Civile per la vigilanza e la distribuzione del pane,le associazioni locali per la collaborazione, la Polizia Municipale sempre attenta e disponibile, Don Angelo e Mons. Francesco Zanne per la disponibilità e la presenza in questa giornata, il Coro San Michele Arcangelo per aver allietato la funzione e aver dato la giusta solennità alla cerimonia, il Gruppo Scout per la coordinazione e l’aiuto, la Fioreria Piccole Gioie di Irene Ingenieri per il confezionamento del pane destinato alle famiglie ,le autorità intervenute e tutti coloro che hanno partecipato a questa emozionante domenica.