Il ‘Quadernino blu’ di Marco Zungri è ormai pronto

BADIA POLESINE (Rovigo) - Edita dalla casa editrice indipendente La Gru, diretta da Massimiliano Mistri, esce l’opera prima letteraria del badiese Marco Zungri 27 anni, vocal coach (titolare del Vocal Studio l'unica struttura in Veneto certificata e abilitata al metodo americano IVTOM-International Voice Teachers of Mix), autore e cantante che ora ha voluto cimentarsi con la composizione poetica, in 62 pagine “vestite di blu”.

“Scrivo parole che a volte canto e altre leggo, insegno e non solo”, racconta l’autore di questa raccolta che ama definire “ un’epifania di contenuti umani”. Marco, conosciuto per le sue qualità vocali, si è esibito ancora adolescente sul palco della piccola fenice in occasione di uno recital organizzato in onore delle vittime della mafia, interpretando “Pensa” di Fabrizio Moro, quindi in Abbazia per la Lilt ha proposto alcuni inediti accompagnato al pianoforte dal m° Luca Bertasi, con un seguito di apparizioni in Italia e all’estero. Ma la musica non gli basta per soddisfare il suo estro creativo e così oggi è nato il ‘Quadernino blu’, la sua prima opera in versi.

All’inevitabile domanda sul come, in un panorama affollato di scrittori e poeti più o meno improvvisati, gli sia nato questo suo impulso, la sua risposta è stata perentoria: “Dall’appassionata lettura di Eugenio Montale, della Merini, di Franco Loi e del poeta uruguaiano Mario Benedetti che mi hanno fatto capire come la poesia sia un soliloquio con l’anima utile per un’analisi interiore non solo personale ma anche sociale; qualcosa insomma che solo la poesia può esprimere”.

La tematica prevalente nel ‘Quadernino’ è l’amore in tutte le sue declinazioni, attraverso un viaggio nei più remoti e fragili meandri dell’anima.

Il libro è già in pre-vendita a un prezzo ridotto sul sito internet della casa editrice con la possibilità di leggerne un estratto gratuito. La pubblicazione cartacea invece è prevista per luglio. Seguiranno alcune presentazioni al pubblico negli spazi culturali del Polesine.

Ugo Mariano Brasioli