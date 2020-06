Obiettivi chiari e nuovi dirigenti biancazzurri

ROVIGO - L’ex direttore generale della Spal, Lorenzo Cestari, entra nell’organigramma del Rovigo calcio, è questa la notizia più importante di giornata allo stadio Gabrielli, anzi ne emerge una seconda: la società c’è.

Contrariamente alle ultime burrascose stagioni biancazzurre (tra Terza categoria e questione Gabrielli), c’è un punto fermo, ed è quello del presidente Giuseppe Calabria e del patron Roberto Benasciutti. Sullo sfondo un passaggio di quote non ancora del tutto formalizzato “Si aspetta la chiusura e l’approvazione del bilancio della stagione 2019-2020, gli impegni sono già firmati” ha evidenziato la dirigente Monica Nale.

Accordo sottoscritto e presentato in pompa magna a dicembre 2019 (LEGGI ARTICOLO), ma sul settore giovanile che dovrebbero esserci le maggiori novità. Al fianco del presidente Luca Reale, il vice Alessandro Rossetti, Bernardo Guariento e Bruno Bernardinello.

A tutto ciò va anche aggiunta una certa solidità confermata dai rinnovi di molti giocatori della rosa del campionato scorso, da vari Fusetto, Zaghi, Zamberlan, Grillanda, Sadouski e Zemelo , solo per citarne alcuni. Lo Scardovari ha fatto la sua fortuna compattando un buon gruppo, con qualche innesto di qualità, ma senza stravolgere ogni anno la rosa. Oggi è in Eccellenza. Dopo tre anni per il Rovigo è il momento di scalare le categoria, la Prima non si addice ad un capoluogo di provincia, e come ha evidenziato il presidente Giuseppe Calabria “Questo deve essere l’anno giusto, due anni fa c’era lo Scardovari, poi il Monselice, adesso tocca a noi”.

Società che vede anche Andrea Bimbatti nel ruolo di team manager, ma Benasciutti ha anticipato che probabilmente ricoprirà anche altri incarichi in biancazzurro. Presente anche alla conferenza stampa il direttore generale Giorgio Giuliano.

“Avremo 22 i giocatori in rosa”, questa la volontà del patron Benasciutti, una scelta necessaria per ambire al salto di categoria “Speriamo che gli sponsor di Rovigo capiscano che stiano facendo un’ottima squadra - ha sottolineato Cestari - dobbiamo pensare ai nostri tifosi che sono la parte più importante, speriamo possano entrare allo stadio il prima possibile. Vorrei dire che la volontà di fare una grossa squadra a Rovigo deve essere premiata da tutti, soprattutto in un momento delicato come questo. Vogliamo portare a Rovigo la categoria che merita. Vorrei anche ringraziare tutti i volontari e gli addetti dello stadio Gabrielli, i campi sono bellissimi, lo stadio è tenuto benissimo, stiamo mantenendo fede agli impegni con con il Comune”.

Sullo sfondo anche la possibilità di preziose collaborazioni con blasonate società del panorama professionistico, anche per il settore giovanile. Ma è ancora prematuro, tra mercoledì e giovedì il quadro delle squadre effettivamente iscritte sarà chiaro, l’emergenza Covid-19 ha di fatto rallentato tutte le operazioni.

Intanto la cordata di imprenditori che ha a cuore le sorti del club biancazzurro sta prendendo forma, potrebbe arrivare anche nelle ultime ore un ulteriore supporto da altre province “C’è tanto interesse su Rovigo - ha evidenziato l’avvocato Vissoli consigliere biancazzurro - ci sono anche soggetti che vogliono sponsorizzare la squadra, perchè qui c’è un passato storico importante. Il settore giovanile al Gabrielli deve essere il fiore all’occhiello della società, per insegnare principi e valori, il calcio è un insegnamento di regole, il professionismo viene dopo”.

Giorgio Achilli