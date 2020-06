"Insieme sul palco" un grande lavoro di teatro per i ragazzi disabili

COSTA DI ROVIGO - Dal palco al grande schermo, un trionfo assicurato: se c’è il piacere di collaborare allora tutto “si può fare”. È stato presentato con grande successo il risultato del lavoro “Insieme sul palco”, un progetto finanziato dalla Regione Veneto, che ha visto la collaborazione tra i comuni di Costa, capofila dell’iniziativa, e Trecenta, l’associazione Giovani in Cammino, Smile Africa Onlus e il liceo rodigino Celio Roccati.Tre i laboratori attivati: quello teatrale, guidato dal regista Roberto Pinato, che ha anche creato la sceneggiatura dall’originale, quello scenografico condotto dal docente Enzo Barion e quello musicale guidato da Alessandro Querzoli e Thomas Zogno. Il lavoro teatrale è partito dall’analisi del copione e dalla consapevolezza delle emozioni.Applausi e tanta soddisfazione per il cortometraggio che è stato presentato ai protagonisti, alle loro famiglie, e ai sostenitori dell’iniziativa. Orgogliosi Anna Maria Pastorelli, Dirigente del Liceo Celio Roccati; Roberto Pinato, regista e docente; Andrea Tomasi, dell’Associazione Smile Africa. “I principali meriti di questa attività – hanno commentato – sono l’inclusione, la collaborazione, la possibilità di fare rete tra istituzioni diverse ma che trovano obiettivi comuni e complementari. Tutti i partecipanti alle attività si sono sentiti valorizzati nelle loro peculiarità, e hanno saputo cogliere l’iniziativa come un’opportunità di crescita, ricca di valori artistici e umani”.Il video, che si può vedere al link https://youtu.be/22XbbTzKwZA , sta per partecipare ad alcuni concorsi, primo tra tutti il Festival “In… corto”.Nel cast Luca Veghin, Giulia Rubello, Cristian Danese, Anna Frezzato, Gianmaria Milani, Anna Rudian, Mattia Sandri, Giorgio Braiato, Tommaso Veronese, Tedi Cyrbja, Jacopo Zambello, Lorenzo Carrozzini, Matteo Muriani, Anna Laura Lanfredi, Melissa Callegari, Matthew Benvegnù, Malika Karim, Chiara Fonti, Jamila Karim, Petra Benedetti, Maria Elena Andreoli. Aiuto regia Francesca Francato e Rosanna Ferrarese. Sceneggiatura di Roberto Pinato, Francesca Francato e Marna Poletto. Segretaria di produzione Patrizia Bellinello.