Alla Corte costituzionale il Piano Casa vince su tutta la linea. La soddisfazione di Ance Veneto

PADOVA - Il presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, commenta con soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale sulla questione delle distanze tra edifici contenute nel Piano Casa della Regione del Veneto: “E' una vittoria importante che riconosce anche le istanze ed i rilievi posti da Ance Veneto che ha ricorso insieme alla Regione ed all’Anci Veneto. Abbiamo voluto essere a fianco della Regione del Veneto sul ricorso per ribadire la nostra volontà di essere interlocutore serio ed affidabile. Ci auguriamo che la sentenza metta la parola fine alle controversie e permetta al Piano Casa di liberare gli effetti positivi sull’edilizia senza scontrarsi con i freni della burocrazia”.Nello specifico, la Corte ha dichiarato(art. 64 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30)Una sentenza che segue quella dello scorso 30 gennaio che ha dichiarato inammissibile la richiesta del Consiglio di Stato di dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma regionale controversa (art. 9, comma 8 bis, della l. 8 luglio 2009, n. 14), in materia di altezze. Secondo la Corte, il profilo per quale il giudice dubitava della costituzionalità della norma non era rilevante e non è neppure entrata nel merito della questione.“Con il nostro contributo ai due ricorsi che hanno prodottoe gli effetti positivi in grado di dipanare su tutto il sistema dell’edilizia. La sentenza rappresenta anche un segnale importante nei confronti dell’autonomia perché ribadisce la competenza della Regione su una materia delicata come quella dell’urbanistica. È questo il percorso giusto per consentire una filiera delle decisioni rapida e veloce e soprattutto attenta ai bisogni dei diversi attori presenti nel territorio dai cittadini alle imprese”.“Nei ricorsi alla Corte Costituzionale – conclude Ghiotti - abbiamo fatto squadra con la Regione e l’Anci dimostrando la compattezza degli attori presenti in questa regione su un tema importante e prioritario come quello del Piano Casa”.