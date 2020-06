Graziano Azzalin: “Pasticcio nelle tavole del Ptrc, confermata la centrale di Porto Tolle. La riqualificazione è a rischio”

VENEZIA - “La considerazione che ha la Regione per il Polesine è tutta nella tavola 3 ‘Energia e ambiente’ del Ptrc dove è confermata la presenza della centrale elettrica di Porto Tolle. Qualcuno ha avvertito Human Company che ha comprato il sito per realizzare un villaggio turistico?”. A sollevare il problema, nel. “Si rimedi in velocità a questa grave contraddizione, altrimenti rischia di saltare l’intervento di riqualificazione turistica, per cui la stessa Giunta a parole si era impegnata da tempo, con grave danno per l’economia e l’intero territorio polesano”., tanta superficialità è inammissibile. Se in quell’area viene confermata la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante, come la centrale in fase di smantellamento, come può essere realizzato un centro vacanze? Va modificata la programmazione, perchéUn errore da matita rossa da correggere con la massima urgenza. Quando dicevamo che il piano guardava all’indietro, ed era una fotografia del Veneto di 15 anni fa, avevamo ragione. Ma non pensavamo che si arrivasse a questo punto”.