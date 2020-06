ROVIGO - Il prossimo 27 giugno sono previste mobilitazioni in molte città italiane a fianco del popolo curdo e di quello palestinese. Le manifestazioni sono organizzate dalle rispettive comunità a Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano, Napoli Messina, Palermo, Pisa, Roma, Salerno, Venezia, Vicenza ed altre città.

“L’attualità ci consegna una situazione drammatica in entrambi i casi. In questi giorni - evidenzia Rifondazione Comunista - in Turchia vi è l'ennesima stretta repressiva da parte del regime di Erdogan contro l’opposizione, i mezzi di comunicazione critici, gli avvocati democratici, i sindaci di diverse città del Paese, i detenuti politici, i parlamentari Hdp, etc. Allo stesso tempo, l’aviazione turca ha ripreso i bombardamenti aerei contro le postazioni curde e la popolazione civile, accanendosi particolarmente sul kurdistan iracheno”.

Il 27 giugno saranno in piazza, anche in maniera simbolica, rappresentanti delle comunità kurde in tutto il mondo.

“In Palestina, il governo israeliano Nethaniau-Gantz, violando ancora una volta il diritto internazionale e le risoluzioni dell’ONU, vuole annettersi ulteriori territori palestinesi e si appresta a farlo il prossimo 1° luglio. Oltre le condanne verbali, è ora di prendere misure concrete contro l’impunità criminale del governo israeliano, a cominciare dal riconoscimento italiano dello Stato di Palestina, e dalla sospensione degli accordi commerciali, scientifici e militari con Israele.

Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea aderisce alle mobilitazioni delle due comunità ed invita tutte-i alla massima partecipazione, in maniera coordinata con i nodi della Rete Kurdistan e delle altre organizzazioni solidali, con le comunità palestinesi, con l'associazionismo internazionalista”.

Rifondazione comunista polesana partecipa sabato 27 giugno al flash mob a Rovigo in piazza Matteotti alle ore 18 organizzato dal comitato terra, diritti, pace per la libertà e lo stato di Palestina contro l'annessione illegale dei territori palestinesi da parte di Israele.