L’obiettivo rimane quello di mettere al centro il lavoro e la sua qualità

ROVIGO - Una crisi dal contorni ancora incerti, che ha azzerato alcuni settori e si è abbattuta con particolare gravità su determinate categorie di lavoratori. Il segretario generale della Cisl Padova Rovigo Samuel Scavazzin è partito da una fotografia del mercato del lavoro per introdurre il Consiglio generale, riunitosi questa mattina in video-conferenza. L’analisi del segretario è partita dalla situazione nella pubblica amministrazione, in quanto settore escluso dalle conseguenze della pandemia sull’occupazione. Passando gli altri settori, per quanto riguarda l’assunzione dei lavoratori dipendenti, si registra un costante aumento nell’agricoltura, una diminuzione nell’industria e un pesante calo nei servizi. Mettendo a confronto i tipi di contratto, la pandemia ha pesato in modo più pesante sull’assunzione dei somministrati. La situazione durante e dopo il lockdown è stata esaminata a livello regionale dividendo i dati in quattro fasi: dall’inizio dell’anno al 22 febbraio, la fase 1 fino al 4 maggio, la fase 2 fino alla fine di maggio, quando le assunzioni sono praticamente azzerate e le prime due settimane di giugno, quando si registra una moderata ripresa. “I dati ci inducono ad essere moderatamente ottimisti, ma a settembre ne capiremo di più”, ha commentato Scavazzin. “Confrontandoli, sembra che il Polesine abbia reagito meglio del padovano, forse per una forte presenza del settore agricolo. La maggior parte dei licenziamenti è avvenuta nella piccola e media impresa, che caratterizza il nostro territorio e ha rivelato tutta la sua fragilità. Complessivamente, l’epidemia ha provocato in Veneto la perdita di 65.000 posti di lavoro, 6.700 dei quali a Padova e 1.600 a Rovigo. La metà circa delle posizioni perdute interessa il settore turistico”. Samuel Scavazzin ha illustrato quindi quale sarà l’apporto della Cisl Padova Rovigo nei difficili mesi che ci aspettano. Tre le linee guida. “La prima risposta interessa il welfare sociale. L’obiettivo rimane quello di mettere al centro il lavoro e la sua qualità, in particolare per i giovani e le donne, mettendo in atto iniziative che tendano a contrastare l’esclusione sociale e la povertà”. E questo attraverso il welfare generativo, l’incremento delle risorse per le politiche socio-assistenziali, i processi di integrazione tra sociale e sanitario, l’approvazione della legge quadro sulla non autosufficienza e la collaborazione con tutti gli attori impegnati sul territorio contro la povertà. La seconda priorità è «il lavoro che vogliamo: innovativo, attrattivo, inclusivo. E qui entra in gioco il ruolo della Cisl nel progetto Amazon, l’attività degli sportelli lavoro, l’interconnessione tra welfare aziendale e territoriale, con un’analisi approfondita della contrattazione di secondo livello, e una politica efficiente degli appalti pubblici. Infine il green deal del territorio, con la Zls in polesine e l’Innovation Hub di Padova. “Le città stanno cambiando – ha concluso Scavazzin – e noi vogliamo essere partecipi di questo cambiamento”.

Prima degli interventi dei consiglieri, ha preso la parola il segretario della Cisl del Veneto Gianfranco Refosco. “I dati – ha osservato – confermano un fortissimo impatto sul lavoro della crisi dovuta al Covid. In questa situazione l’Inps veneto ha fatto un lavoro enorme per fare arrivare più rapidamente gli ammortizzatori sociali ai lavoratori. Desidero ringraziare anche tutti i sindacalisti che hanno risposto a migliaia e migliaia di richieste di cassa integrazione, pur nell’impossibilità di potersi incontrare personalmente. Un ottimo lavoro è stato fatto anche per la riapertura degli uffici in sicurezza. Come Cisl abbiamo garantito una risposta ai lavoratori in base a tre priorità: la sicurezza di fronte all’epidemia, l’emergenza degli ammortizzatori sociali e la difesa del lavoro e infine la ripresa del lavoro, che sarà caratterizzata da variabilità, incertezza e complessità. Queste sono le cifre con cui dovremo fare i conti nei prossimi mesi e quindi dovremo avere un’idea complessiva del futuro sviluppo del territorio». Tre anche le grandi trasformazioni che caratterizzeranno i prossimi mesi secondo Refosco: “La trasformazione digitale, dalla quale c’è il rischio che qualcuno rimanga escluso, quella ambientale, con gli effetti sul territorio dei cambiamenti climatici e la transizione demografica, sulla quale è necessario intervenire subito per scongiurare il collasso del sistema del sistema del welfare. Abbiamo le competenze, la motivazione e la capacità per fare parte di questa grande sfida”.