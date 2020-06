I Bersaglieri testimonial del concorso rivolto ai ragazzi [VIDEO]

ROVIGO - È stata l’Accademia dei Concordi di Rovigo del presidente Giovanni Boniolo ad ospitare venerdì 27 giugno la presentazione ufficiale della terza edizione del concorso “Disegna a fumetti la Carta Etica dello sport veneto”.

Una sfida all'ultimo tratto di matita che, ancora una volta, vedrà impegnati gli istituti secondari di primo e secondo grado e gli atleti tesserati di Associazioni Sportive venete affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva del CONI e del CIP, nella realizzazione di un vero e proprio “comics” incentrato sui valori etici dello sport.

Un concorso che nelle precedenti edizioni ha visto una entusiastica partecipazione (88 i progetti presentati nel 2019-2020 da 49 istituti partecipanti) e che quest'anno si rinnova aprendo il bando alle associazioni sportive e proponendo ai giovani disegnatori un’ulteriore sfida: ideare il logo che identificherà, nei prossimi anni, la Carta Etica dello Sport veneto. L'invito rivolto ai ragazzi è realizzare un simbolo grafico capace di trasmettere i valori fondanti dello sport quali rispetto, condivisione, lealtà e inclusione, che verrà utilizzato da tutti i soggetti che aderiscono alla Carta etica ed in ogni materiale prodotto da associazioni sportive, Unpli Veneto e Regione del Veneto.

“Una iniziativa promossa dall'Assessorato allo sport della Regione Veneto, dall'Ufficio Scolastico Regionale e dal Comitato Pro loco del Veneto – ha evidenziato Cristiano Corazzari, Assessore regionale allo sport e alla cultura – ideata per diffondere e valorizzare la Carta Etica dello sport veneto facendola diventare uno strumento di riflessione e divertimento per tutti i giovani veneti, nella convinzione che valori come collaborazione, inclusione e rispetto siano temi imprescindibili tanto in un campo di gara quanto nella vita di tutti i giorni. Un progetto che intende dare forma alla sostanza dei valori sportivi, portando un messaggio davvero importante a chi leggerà il libro che raccoglie i lavori delle scuole partecipanti, dimostrando come i nostri giovani siano ragazzi dotati di grandi qualità.”.





"La collaborazione a questo progetto tra Pro Loco e Regione del Veneto – ha continuato Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto – ci rende particolarmente felici, perché i valori dello sport messi nero su bianco nella Carta Etica sono gli stessi principi che animano il mondo di UNPLI e dei volontari. Il nostro grazie va quindi alla Regione del Veneto che, ancora una volta, rinnova la sua fiducia per la terza edizione del Concorso”.

“Sono veramente soddisfatta che la mia prima uscita ufficiale e di persona come dirigente dell'ufficio scolastico sia per questa occasione dedicata alla Carta Etica dello Sport, uno strumento dal grande valore educativo – ha quindi evidenziato Carmela Palumbo, direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – La riflessione che si potrà fare su questo progetto è anche legata, in modo più ampio, all’educazione civica, che tornerà ad essere materia scolastica, poiché anche attraverso la Carta Etica dello Sport potremo trasmettere i fondamenti della società civile ai ragazzi”.

Una 3^ edizione che ha annunciato anche grandi novità: per la prima volta, infatti, il Bando si apre a tutti gli atleti tesserati di età compresa tra gli 11 e i 19 anni di associazioni sportive del Veneto affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva del CONI e del CIP.

Un passo importante, come emesso in luce da Gianfranco Bardelle, presidente Coni del Veneto: “Per il Coni Veneto, e per lo sport in generale, questo appuntamento segna la ripartenza ufficiale, mettendo al centro i veri valori sportivi: la condivisione e il fare squadra. Ripartire dalla Carta Etica dello sport è un segnale fondamentale per tutto il mondo dello sport veneto”.

Nicolò Toscano, del Comitato Italiano Paralimpico - C.R. Veneto ha voluto invece porre l'accento sullo sport come strumento di riscatto: “Tutti sappiamo quanto sia importante lo sport per la crescita personale ma non tutti sanno l'importanza che riveste per chi si trova ad affrontare la disabilità. I ragazzi devono sapere che lo sport può dare a tutti loro un'opportunità, anche quando la vita ci mette in difficoltà. E i lavori presentati dagli studenti in questi anni confermano quanto questo tema sia sentito e con quanta sensibilità i giovani riescano a raccontarlo”.

Anche l’edizione 2020-2021, come le precedenti, potrà contare su testimonial d’eccezione: il club dei “Bersaglieri” del Rugby Rovigo Delta. Una squadra simbolo dei valori etici dello sport, tanto da essere una delle società italiane di rugby a 15 più vittoriose di sempre, avendo conquistato 12 scudetti (il primo nel 1951 e il più recente nel 2016), oltre che essere stata insignita dal CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nel 1986, della Stella d'oro al merito sportivo. Un valore dimostrato anche in occasione del sisma dell'aprile 2009, quando il club - insieme a tutta la città di Rovigo - si è reso prodigato per aiutare le popolazioni de L'Aquila, organizzando numerose iniziative di sostegno e sensibilizzazione, dando vita a sentimenti di stima e vicinanza tra le Posse Rossoblù e le Brigate Neroverdi aquilane, dando vita a un vero e proprio gemellaggio.

“È con immenso piacere che abbiamo accolto questo invito – ha sottolineato Francesco Zambelli, presidente del Rugby Rovigo Delta – perché il rugby a Rovigo e nel Veneto è uno sport molto sentito, uno sport che rappresenta una regione e un popolo. Essere Testimonial dopo la divina Pellegrini e le campionesse dell’Imoco Volley è una grande soddisfazione”.

“Il nostro sport vive sui valori della Carta Etica dello Sport – ha concluso Andrea Visentin, giocatore del vivaio Rugby Rovigo Delta - e questo progetto rivolto ai ragazzi è fondamentale, perché invita gli studenti a conoscere veramente i valori dello sport, quelli che noi giocatori vogliamo rappresentare sul campo e fuori dal campo”.

La giornata si è conclusa con la presentazione del libro “La Carta Etica dello sport a fumetti” curato dalla casa editrice BeccoGiallo che, oltre ai lavori dei ragazzi premiati nella scorsa edizione, contiene una speciale storia dal titolo “Imoco Volley in viaggio nel tempo” di cui sono protagoniste le celebri Pantere di Conegliano, testimonial della scorsa edizione del concorso.

IL BANDO

Partecipanti:

Possono partecipare, ad entrambi i bandi, tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie del Veneto, ai corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati e a tutti gli atleti tesserati di età compresa tra gli 11 e i 19 anni di associazioni sportive del Veneto affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva del CONI e del CIP.



Scadenza:

Gli elaborati prodotti dagli studenti, unitamente alla scheda di adesione al concorso, dovranno essere inviati in formato digitale entro e non oltre il 31 marzo 2021 a cartaeticasportveneto@gmail.com

Commissioni di valutazione:

Tutti gli elaborati verranno esaminati da apposite Commissioni di valutazione, presiedute dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport e costituite da un rappresentante di CONI, CIP, MIUR e UNPLI. Partecipano alle Commissioni di valutazione anche un esperto in fumetti e un docente del settore grafico, entrambi individuati da UNPLI. I componenti della Commissione presteranno la loro attività a titolo gratuito.

Premi - Bando “Disegna a fumetti la Carta Etica dello sport veneto”:

Per ogni ordine e grado d'istruzione verranno selezionati i primi tre elaborati ed assegnati premi in denaro alle classi vincitrici secondo le seguenti modalità:

Categoria “scuole secondarie di primo grado”: € 1.000,00 al 1° classificato, € 700,00 al 2° classificato e € 500,00 al 3° classificato;

Categoria “scuole secondarie di secondo grado, i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati”: € 1.000,00 al 1° classificato, € 700,00 al 2° classificato e € 500,00 al 3° classificato.

categoria “Associazioni Sportive”: € 1.000,00 al 1° classificato, € 700,00 al 2° classificato e € 500,00 al 3° classificato.

Premio – Bando “Realizza il logo della Carta Etica”:

Il premio, che ammonta a € 1.000,00 verrà assegnato ad un solo logo, giudicato vincitore dalla Commissione designata.

Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto agli autori del logo premiato.

La Commissione valuterà la possibilità di attribuire anche menzioni speciali.

Premiazioni:

I vincitori dei concorsi saranno invitati alla cerimonia di premiazione ufficiale insieme ai Bersaglieri di Rovigo, cui spetterà l'onore di premiare i lavori e le classi più meritevoli, nonché l’autore del nuovo logo per la Carta Etica dello Sport Veneto.

Tutti i lavori premiati, insieme ad una selezione dei migliori comics realizzati, saranno inseriti nel libro che si aprirà con una speciale storia a fumetti di cui sarà protagonista la Rugby Rovigo Delta, testimonial di questa edizione.