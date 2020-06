Si ritorna sui banchi il 14 settembre tenendo un metro di distanza

ROMA - La scuola riaprirà il 14 settembre in piena sicurezza: distanziamento di un metro e didattica a distanza solo alle superiori. Regioni ed Enti Locali hanno dato il via libera alle nuove linee guida per il rientro in classe. A dare l'annuncio è il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa da Palazzo Chigi. "Ci siamo predisposti, con le linee guida, per ritornare in sicurezza a settembre - dice - Abbiamo un ulteriore miliardo che stanziamo per ulteriori investimenti sulla scuola, che ci dovrà consentire di avere una scuola più moderna, sicura e inclusiva".



La scuola a distanza sarà come extrema ratio solo per le scuole superiori ma l'impegno e l'obiettivo del Governo è riportare dal 14 settembre tutti gli studenti in aula ed immaginare la didattica a distanza come ultima spiaggia. "Siamo molto ambiziosi sulla scuola" dice Conte.

"Soluzioni e risorse", spiega il ministro Lucia Azzolina. Le scuole saranno pulite, sarà tenuto il metro di distanziamento, gli ingressi saranno scaglionati, il personale sarà formato. Azzolina spiega che saranno occupati tutti gli spazi della scuola, aule informatiche, sale insegnanti, palestre, ecc, e grazie ad un software sarà calcolata la capienza delle scuole. "Si potrà fare scuola ovunque, anche al parco, al teatro, al cinema, nei musei, facciamo in modo che gli studneti respirino la cultura di cui hanno bisogno. Portiamo anche i più piccoli al parco quando il tempo lo consente a fare lezione".



“Il piano per la scuola è stato completamente riscritto dalle Regioni, - gli fa eco attraverso un comunicato stampa l’assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan, commentando il documento riformulato dalla Conferenza unificata Stato Regioni - quello presentato dal governo era irricevibile. Per il Veneto il documento approvato grazie al ruolo determinate delle Regioni rappresenta un buon risultato relativamente al tema delle distanze, all’uso della mascherina e alla gestione degli spazi. Ma resta forte la preoccupazione per la carenza di organico: a settembre mancheranno 900 docenti e 1200 operatori Ata”.



“Il documento iniziale era irricevibile per le Regioni – ricostruisce l’assessore del Veneto - perchè inapplicabile, in quanto prevedeva responsabilità indistinte e scaricava sui presidi e sugli enti locali il problema dell’organizzazione degli spazi e dei trasporti. Sindacati e associazione dei presidi l’hanno bocciato subito, anche i sindaci-insegnanti, ai quali ho personalmente chiesto una valutazione, hanno espresso un giudizio negativo. Di fatto ci siano ritrovati davanti ad un piano inemendabile, da bocciare su tutta la linea. Dopo tre giorni di serrato confronto, al quale peraltro il ministro Azzolina si è sottratta arrivando al tavolo solo ieri sera su istanza del ministro Boccia, le Regioni hanno ottenuto una riscrittura completa del piano”.



Ritornando alla conferenza stampa di oggi, il premier ha detto: "Chiudere le scuole è stata una scelta molto sofferta, che nessuno pensi che il governo l'abbia presa a cuor leggero, è stata una questione di necessità. Non eravamo preparati ad affrontare una didattica a distanza efficiente. La scuola è al centro dell'azione politica del governo".

"Un miliardo in più stanziato è davvero tanto - prosegue Azzolina - Non è stato facile, ma è un altro segnale che la scuola è al centro dei nostri pensieri. Amiamo la scuola, è il centro del nostro futuro". "Con i fondi possiamo assumere fino a 50 mila persone, tra personale docente e non docente con contratto determinato".