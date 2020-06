Adria: l'amministrazione continua con il sostegno alle famiglie

ADRIA (Rovigo) - Servizi alle famiglie: l’amministrazione comunica che coprirà il 40% dell’aumento delle rette per il nido e procederà per il bando destinato all’erogazione dei 31mila euro a fondo perduto per i grestNel caso dell’attività nido estivo, il comune in collaborazione con il gestore dell’asilo nido, la società cooperativa sociale Onlus Codes Sociale di Padova, ha raccolto, attraverso un questionario rivolto alla famiglie, la disponibilità alla frequenza del servizio in questione per il periodo estivo, con l’obiettivo di concordare una data di riavvio del servizio e quindi procedere alle necessarie operazioni di sanificazione dei locali.“Per quanto riguarda i grest estivi per i bambini un po’ più grandi - spiega l’assessore al sociale Sandra Moda - dopo aver messo a disposizione per le attività estive, i plessi scolastici delle scuole dell’infanzia Gregnanin e Di Vittorio, le scuole primarie Pascoli, De Amicis, Leonardo da Vinci e la scuola primaria Madre Teresa di Calcutta di Baricetta, ora procederemo a stilare un bando pubblico per erogare i circa 30mila euro in arrivo dal ministero delle pari opportunità e famiglie, alle associazioni che organizzeranno i grest estivi, rivolti ai bambini dai 3 ai 14 anni”.