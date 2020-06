Open day al Gabrielli

ROVIGO - Inizia l'estate del Rovigo Calcio. Dal 1° luglio Open Day per i ragazzi al Gabrielli. Importante iniziativa con il rispetto del protocollo della Figc e della Regione Veneto. Possono partecipare gratuitamente tutti i ragazzi.

"L'Open Day è importante spiega il responsabile del settore giovanile Bruno Bernardinello - per vedere la crescita e lo sviluppo calcistico dei ragazzi nel nostro territorio. Non c'è nessuna spesa per chi partecipa". Occhio di riguardo per la sicurezza dei giovani calciatori. "Ci saranno dai 4 ai 5 allenatori a disposizione in modo da dividere a gruppi i ragazzi, si lavorerà sulla tecnica, facendo attenzione alle norme vigenti anti contagio“. Con quale finalità riparte il vivaio biancazzurro? "L'obiettivo è quello di capire come ripartire la prossima stagione sportiva cercando di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati". La volontà e la passione non mancano...

"Sono molto entusiasta e fiducioso perché la mia intenzione e quella di tutta la società è quella di riportare il settore giovanile a quello dei bei vecchi tempi. Abbiamo la volontà di portare i ragazzi in prima squadra, che siano fieri di giocare per la squadra della nostra città". Dal primo luglio, per dieci giorni, allo Stadio Gabrielli, appuntamento per i ragazzi e le ragazze.

Calendario degli incontri, gratuiti:

1 luglio ore 17.30 Allievi 2004/2005

2 luglio ore 17.30 Giovanissimi 2007

3 luglio ore 17.30 Esordienti 2008/2009

4 luglio ore 9.30 Giovanissimi 2006

6 luglio ore 17.30 Allievi 2004/2005

7 luglio ore 17.30 Annate dal 2010 al 2015

8 luglio ore 17.30 Esordienti 2008/2009

9 luglio ore 17.30 Giovanissimi 2006

10 luglio ore 17.30 Giovanissimi 2007