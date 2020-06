Successo per l'evento Puliamo Boccasette

PORTO TOLLE (Rovigo) - L'Associazione di Volontariato "Un Cuore da Cavaliere” ha organizzato domenica 28 giugno scorso un evento sociale denominato “Puliamo Boccasette” una delle spiagge del litorale di Porto Tolle in collaborazione con Plastic Free Onlus. Un appuntamento sociale riservato ai soli soci con lo scopo di sensibilizzazione la cittadinanza e gli eventuali bagnanti presenti, sul problema dei rifiuti nelle spiagge anche durante il periodo estivo.L’associazione “Un Cuore da Cavaliere” nasce come associazione filantropica, opera in tutta la Regione Veneto con progetti didattici per le scuole, valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale dellasocietà dando assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico. Siamo un gruppo di amici ed appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate che operano un servizio volontario afavore dei bisognosi e dei poveri il tutto no profit."I risultati sono stati davvero importanti, la quantità di immondizia raccolta arriva a circa 700 sacchi per un totale di quasi 3 tonnellate di rifiuti di ogni genere di materiale in prevalenza costituito da polistirolo, reti in plastica per la lavorazione dei molluschi, pneumatici anche un paraurti di un’auto, oltre che lattine e vetro. Ci sono arrivati i complimenti da tutti i bagnanti e villeggianti che incuriositi hanno chiesto spiegazione dell’evento sociale. Voglio ringraziare il socio Riccardo Mancin che ha organizzato in modo stupendo tutta la raccolta, la logistica e i gruppi di lavoro, l’amministrazione comunale di Porto Tolle in particolare il sindaco Roberto Pizzoli per essere stato anche presente all’evento e il gruppo dell’Anps. di Rovigo che coi suoi volontari ha tenuto sotto controllo anche i più curiosi durante le fasi della raccolta. Siamo contenti dello splendido risultato ottenuto, ma soprattutto di questo inizio delle attività sociali organizzato a gruppi, nella speranza che questa epidemia sia definitivamente cancellata e che si possa solo ricordare come una brutta pagina di storia del nostro stupendo pianeta".