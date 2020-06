Barbierato: La rampa di località Campelli è sicura. A differenza della vecchia amministrazione abbiamo risolto la situazione

ADRIA (Rovigo) - La rampa non ha aperto, ma il sindaco Omar Barbierato, interviene nuovamente sulla decisione di posticipare l’apertura della nuova rampa di collegamento tra la Piovese e la località Campelli ( LEGGI ARTICOLO ).Una decisione maturata dopo che nella mattinata di mercoledì scorso, il primo cittadino e l’assessore Marco Terrentin sono stati travolti dalle proteste degli abitanti del borgo rurale per il disagio derivante dalla viabilità temporanea sull’incrocio a raso per i residenti, nel caso fosse stata aperta la nuova rampa. "Una viabilità dettata da Veneto strade, gestore della strada regionale 516 e dal comando di polizia locale. Un transito obbligato dei veicoli, per normativa vigente e necessario per l’incolumità pubblica" per il sindaco Barbierato."Deve essere chiaro che il collegamento realizzato tra la Piovese e la località Campelli è sicuro, mentre quello per cui si sta lavorando è diminuire il disagio viario per i residenti e nel contempo capire le tempistiche per il completamento dell’opera viaria, che prevede l’allargamento del ponte e la realizzazione della terza corsia".