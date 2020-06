Rovigo Danza Festival nel salotto buono della città 

ROVIGO - A soli due anni dall’inaugurazione, l’Accademia della Danza ASD Rovigo si distingue sviluppando e realizzando la prima edizione musicale–artistica incentrata sul mondo del canto ed in primis della danza: Rovigo Danza Festival, evento che si svolgerà dal 6 al 10 luglio offrendoci sorprese e novità.

“Nutro non poca emozione nel comunicarvi - annuncia la direttrice, coreografa professionista dell’Accademia, Chiara Lamolinara - che si tratta del primo stage internazionale di danza con insegnanti degni di nota provenienti da tutt’Italia. Vorrei apportare un valore aggiunto alla nostra amata città sotto il profilo musicale ed artistico, inoltre è per me un onore poter ospitare professionisti del ballo internazionale proprio qui: a Rovigo.”

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Rock Music Academy di Alessandro Ferreri. La manifestazione sarà suddivisa in due parti: lo stage (aperto a tutti) da lunedì 6 luglio a venerdì 10, dalle 9 alle 20 e lo spettacolo finale in Piazza Vittorio Emanuele II (Rovigo) presentato da Paolo De Grandis di Delta Radio, dove si esibiranno gli stagisti, i musicisti della Rock Music Academy e i cantanti Manuel Zuin, Debora Raise e Max Marchioli provenienti da altre realtà musicali, inoltre ci sarà un’esibizione di salsa cubana firmata dal maestro Nadir Moda e dalla maestra Linda Zanotto, insegnanti e professionisti di salsa cubana, portoricana e bachata disponibili presso l’Accademia della danza.

A guidare le giovani allieve saranno: Damiano Bisozzi coreografo del musical su Jack Lo Squartatore, ed Helena Florido coreografa in concorsi nazionali ed internazionali, il suo nome echeggia all’interno dei più grandi varietà televisivi.

Oltre a questi due ospiti lo stage verrà coordinato da parte dell’Art Director, Chiara Lamolinara, diplomata al balletto di Roma, partecipante assidua ai molteplici corsi di formazione, che vantano un nome più che invidiabile, come ad esempio la Millenium Dance Complex di Los Angeles dove Lamolinara approfondisce tramite uno studio costante e severo gli stili di modern, contemporaneo e heels.

“Lo spettacolo finale verrà realizzato in Piazza Vittorio Emanuele II alle 21.00 il 10 luglio, rispettando tutte le disposizioni anti-covid 19; sarà una grande occasione per mostrare alla comunità di Rovigo la bravura e la passione che questi giovani ballerini e ballerine mettono nella danza”.

La direttrice dell’Accademia della Danza conclude spiegando che: “L’obiettivo di questo evento è duplice: da una parte voglio realizzare un’esperienza di formazione unica e dall’altra voglio celebrare il duro lavoro, la passione e l’unione delle mie giovani ballerine”.

Per informazioni o per effettuare l’iscrizione al Rovigo Danza Festival contattare: 331 7033364 oppure chiara.lamolinara@gmail.com