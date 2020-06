Veneto Strade: Barbierato ha la memoria corta e la terza corsia non è competenza nostra

VENEZIA - Nessuna necessità di incontro, nessun dubbio per Veneto Strade in merito alla bretella voluta dall'amministrazione del sindaco Omar Barbierato in località Campelli, e nessuna terza corsia o lavori di allargamento. ""Solo per ricordare al sindaco la cronistoria si fa presente che, per consentire l’accesso alla Piovese considerato che il ponte della viabilità comunale, che attraversa il canale consortile, non è più transitabile"., che di fatto ha solo indicato come fare, concedendo la possibilità di intersezione a certe condizioni.Veneto Strade sulla realizzazione di questa bretella ha dato alcune prescrizioni al comune che riguardano la segnaletica e l’inserimento sulla Regionale"., valuterà eventuali proposte che dovessero arrivare dall'amministrazione comunale, ma di certo non manca alcunchè alla bretella, da progetto, per la apertura."Da quando ci risulta il comune ha ottemperato alle prescrizioni,