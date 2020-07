Cineset va in scena. 25 film per le serate all'aperto dei rodigini

ROVIGO – Le luci si abbassano, cala il silenzio e partono i titoli di testa, va in scena Cineset.Si parte, in piazza Matteotti con 3 appuntamenti settimanali fino al 31 agosto:L’azienda energetica polesana è main sponsor dell’iniziativa organizzata da Pro Loco Rovigo e Comitato Provinciale Unpli con il patrocinio del Comune di Rovigo e del Coni Comitato Provinciale di Rovigo, con il sostegno della Regione Veneto e l’aiuto della Fiab., qui si potrà anche riservare il proprio posto a sedere. La partecipazione è gratuita, tuttavia saràOrgogliosa dell’iniziativa: “Il nostro obiettivo è quello di regalare a tutti i rodigini delle serate di svago e intrattenimento uniche, in questo periodo di particolari difficoltà per tutti. Abbiamo scelto di estendere gli spettacoli anche alle frazioni e agli impianti sportivi con il preciso intento di riunire la città in una serie di appuntamenti corali, in quanto Rovigo non è limitata al solo centro storico”., per un massimo di quindici persone (i minori devono essere accompagnati da un adulto delegato). Le pedalate dureranno circa mezz'ora e sono adatte a tutti. Requisiti indispensabili: bici funzionante (freni e campanello), luce anteriore e posteriore, giubbino catarifrangente. È consigliata una camera d’aria di scorta adatta alla ruota e si raccomanda uno spray antizanzare. Per ogni partecipante è richiesto il contributo assicurativo di 1 euro da pagare in loco., si parte lunedì 6 luglio con Boara, il 13 è la volta di Borsea, il 27 Granzette. Si prosegue ad agosto da lunedì 3 con Buso, il 10 Grignano, il 17 Roverdicrè, il 24 Mardimago per concludere il 31 con Sarzano.Per comunicazioni e dettagli consultare il sito www.rovigoinbici.org