Al Duomo un nuovo camp con la Spal

ROVIGO - Dal 9 fino al 16 luglio, la struttura sportiva del Duomo in Via Ciro Menotti 10, vedrà i tecnici Spal alternarsi per organizzare allenamenti pomeridiani, mirati alle diverse età dei ragazzi chiamati a raccolta per un nuovo e divertente Campus Duomo-Spal.

Il Camp è aperto a tutti i ragazzi che intendono partecipare, anche esterni al GS Duomo, con il solo vincolo di iscrizione, per motivi assicurativi, entro martedì 7 luglio, in segreteria al Duomo o telefonando dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 al 3467893415.

Perché l'evento avvenga nella maggiore sicurezza e tutela dei partecipanti è stato predisposto un apposito protocollo Duomo-Spal che partendo dalla normativa sui centri estivi (già attiva nel centro sportivo Duomo), raccoglie quanto previsto dalla normativa nazionale sugli sport di contatto e dall'ordinanza regionale che li avvia in Veneto, il tutto con la supervisione del medico sociale della Scuola calcio Duomo e degli organismi Spal preposti.

Si parte il 9 luglio alle ore 18 con un open day, alla presenza dei tecnici Spal, dedicato alla formazione della nuova squadra allievi regionale del Duomo per i ragazzi nati nel 2004 e 2005. Un'occasione per i ragazzi della città e paesi limitrofi che vogliono usufruire di una vetrina calcistica regionale, senza dover “emigrare” magari in provincia di Padova, con ore di pulmino tolte allo studio. Una squadra allievi regionale competitiva in città è stata allestita dal GS Duomo anche lo scorso anno e all'interruzione del campionato stava dimostrando a pieno il proprio valore. Quest'anno, dal Campus Duomo-Spal, si rilancia la sfida.

Poi da lunedì 13 a giovedì 16 luglio, dalle 16 e 30 alle 19.30 si alterneranno i ragazzini dai 6 ai 10 anni (lunedì e mercoledì) e quelli dagli 11 ai 14 anni (martedì e giovedì) in un vero e proprio camp dalle 16.30 alle 19.30, tenuto dai tecnici Spal delle diverse categorie giovanili.

A tutti i partecipanti, che speriamo numerosi, verrà regalata la maglia del Campus Duomo- Spal 2020. Un'iniziativa, certo, di cui in città si sentiva il bisogno, dopo la sospensione dei campionati e tornei, e in cui la competenza tecnica e il divertimento saranno assicurati dalla presenza dei lupi della Scuola Calcio Élite Duomo e dai migliori tecnici del Settore Giovanile Spal.