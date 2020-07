Dalla California a Rovigo. Il cantautore e produttore John Mello sceglie l'Italia

ROVIGO - La piccola, deliziosa, sicura Rovigo attira chi desidera quiete e servizi. Ne è testimonianza la notizia che l'artista, il cantautore e produttore americano John Mello ha acquistato casa in centro a Rovigo e ha intenzione di spostarsi dalla California per risiedere nella sua nuova abitazione a tempo pieno. John ha lavorato con molti dei grandi e leggendari artisti rock tra cui Elton John, Alice Cooper, Neil Young, Little Richard, Booker T Jones, Johnny Depp e The Rolling Stones.



Ha in programma di continuare a scrivere, registrare e utilizzare i grandi musicisti e studi di registrazione locali del Veneto. John adora l'Italia e ha deciso di viverci.