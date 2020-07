Natalino Stocco candidato governatore della Regione Veneto per il Movimento cittadini italiani

ROVIGO -, ora deceduto, per tanti anni fornitori nazionale di attrezzature per il soccorso tecnico urgente per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Forze di polizia, Carabinieri, Polizia di stato, stradale e polizia locale attualmente residente in Molise, a Tufara in provincia di Campobasso.e dopo l'assemblea generale del movimento lper le provincie di Rovigo ,Belluno, Vicenza e Verona.Il Movimento cittadini italiani si prefigge con proprio programma elettorale di valorizzare il turismo e la pesca come volano economico della provincia di Rovigo, il lavoro ai tanti giovani in cerca di prima occupazione ed una sanità pubblica che funziona. Attenzione viene posta alla viabilità con nuove strade regionali fra qui l'ultimazione della Transpolesana fino a ridosso della Romea commerciale.