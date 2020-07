Nasce l'associazione culturale Rem ad Adria

ADRIA (Rovigo) - Hanno fondato l’associazione culturale Rem venerdì 26 giugno scorso: Sandro Marchioro, Elena Cardillo, Paola Piccolo, Roberta Paesante, Monica Scarpari, Chiara Galdiolo, Alessia Babetto, Mario Bellettato, Paolo Spinello, Daniela Rossi, Giorgia Tecchiati, Alessandra Borella, Alessia Rizzo, Danilo Trombin e Annarosa Granata.I quindici fondatori, provenienti da diverse zone del Veneto e non solo, hanno scelto Adria, cuore del Polesine, come sede dell’associazione.Proseguendo: "Da tempo avevamo considerato l’idea di unirci in un’associazione, perché ci conoscevamo, tra noi c’era stima ed è stato naturale dare un nome e una forma alle idee e ai progetti che avevamo in testa. Abbiamo approfondito la normativa riguardante il terzo settore e le procedure per costituire un’associazione no profit su base completamente volontaria e una volta messe in ordine le idee e le finalità abbiamo stilato lo statuto, anche grazie alle diverse competenze dei componenti.”