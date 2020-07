Adria è città che legge

ADRIA (Rovigo) - Adria viene insignita dell’ambito riconoscimento “Città che legge” 2020 rivolto alle amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con costanza politiche pubbliche di promozione alla lettura sul proprio territorio.“Gli incontri con l’autore con personaggi del calibro come Giantonio Stella e gli appuntamenti con Veneto legge, promossi dalla Regione Veneto, hanno avuto buoni riscontri, grazie a tutto un lavoro sinergico portato avanti per uno scopo comune”. Rende noto la consigliera delegata agli eventi culturali Oriana Trombin“Un riconoscimento importante per la nostra città, insignito dal ministero per i beni culturali insieme al centro per il libro e la lettura,che testimonia la qualità del lavoro che stiamo svolgendo per la promozione e valorizzazione della lettura ”. Spiega il sindaco Barbierato.