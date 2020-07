Gare virtuali a distanza per una ripresa in sicurezza

ROVIGO - Il nuoto riparte anche a livello agonistico. Con la Fase 3 dell’emergenza Covid-19 gli atleti della Rovigonuoto hanno ripreso ad allenarsi a pieno regime. Il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Nuoto ha deciso di far competere in modo virtuale gli atleti delle società, il tutto coordinato dal vicepresidente regionale, e presidente della Rhodigium nuoto, Silvano Lindaver.

Riprese video delle prestazioni degli atleti poi inviate al comitato regionale, un tour-competizione “virtuale” che è iniziato alcune settimane fa vedrà la finale, sempre virtuale, il 20 luglio. L’evento sarà trasmesso sul sito della Finveneto.org e sui vari social.

“Bisogna dire che questo tipo di manifestazione è la prima volta che viene proposto in Italia - spiega Silvano Lindaver - e per essere alla prima esperienza tutti gli allenatori degli agonisti hanno sposato l’idea. L’adesione è stata ottima, con 24 società venete, otto trevigiane, sei padovane, quattro vicentine, quattro veneziane, una veronese e una rodigina, le quali, sotto l’attenta guida dei loro preparatori ed allenatori hanno fatto gareggiare singolarmente i loro atleti. Oltre 1200 nuotatori, nelle quattro specialità, farfalla, dorso, rana, stile libero, maschile e femminile, nelle quattro categorie di età”.

Ogni società gareggiava nella propria piscina, con i propri allenatori che filmavano le prestazioni, per poi inviare le riprese delle migliori prestazioni alla Federnuoto Veneta che li ha catalogati. Praticamente sono state 32 gare tutte filmate e cronometrate come una normale gara. Ora l’attesa è palpitante per vederne i risultati, poiché solo la giuria ha i filmati di ogni singolo atleta e società, e visto che solo i migliori quattro tempi per categoria e specialità parteciperanno alla finale.

Per la finale regionale Virtual Experience, il responsabile del videomaker proporrà un video, su uno schermo suddiviso in quattro parti, dove si potrà vivere la finale come se si fosse vicino alle corsie. Tutto questo è stato permesso grazie al gruppo composto dal vicepresidente della Fin regionale Silvano Lindaver, dal coordinatore del progetto Luca Lucchetta, poi Nicola Zanon per la raccolta e controllo dei dati, il giudice arbitro Fabio Giordano, il Videomaker Gioele Simionato mentre per la “telecronaca” ed i commenti finali, con interviste ai vincitori, ci saranno Luca Sacchi, indimenticabile campione del nuoto italiano e attuale commentatore tecnico del nuoto della Rai, e Walter Bolognani commissario tecnico della nazionale italiana.

La ripresa agonistica dopo lunghi mesi vissuti di lockdown è stata dura, ma tutti gli atleti della Rovigonuoto si sono impegnati al massimo coordinati dal tecnico e presidente Stefano Bortolami, dai tecnici Carlo Costa e Massimiliano Negri.

Ad agosto le gare in piscina a partire dal trofeo Sette Colli di Roma previsto a Ferragosto, la manifestazione sarà anche valida per campionato italiano assoluto, ma l’attesa ora è per il 20 di luglio, quando verranno pubblicati sul sito della federazione veneta le finali regionali.