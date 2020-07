Gaffeo: Rovigo pronto a pagare per le piscine, e l'indagine della Corte dei conti cercherà i responsabili

ROVIGO -"Chiaramente noi non sappiamo la decisione che prenderà il giudice - afferma Gaffeo - Se dovesse andare male si proseguirà con tutti i contenziosi".La questione affonda le radici in diverse amministrazioni comunali fa. Dal project financing firmato ancora con Paolo Avezzù sindaco per la realizzazione del polo natatorio di Rovigo, Veneto nuoto, società di progetto, richiese a Unipol Banca (a cui è subentrata Bper) un finanziamento di circa 10milioni di euro per la realizzazione ( LEGGI ARTICOLO ). Le cose non andarono come si pensava. Veneto nuoto smise di pagare le rate, fino al fallimento (LEGGI ARTICOLO ) e al subentro del Comune di Rovigo come da surroga concordata nel 2005. Precedentemente al fallimento il commissario Claudio Ventrice aveva stipulato un accordo con Unipol e con Veneto Nuoto per chiudere la vicenda a 3,6 milioni di euro, ed una retrocessione di un'area oggetto dell'accordo originario di project, ma l'ex sindaco Massimo Bergamin non diede seguito alla proposta ( LEGGI ARTICOLO ).Arrivò quindi dalla banca l'ingiunzione di pagamento al Comune di Rovigo per l'intera somma non versata da Veneto Nuoto, di 6,7 milioni di euro come subentro, in qualità di proprietario del polo natatorio, in surroga al creditore originario, Veneto Nuoto. Oltre a questo andava sommato una somma derivante dal lodo arbitrale che vedeva il Comune dover riconoscere 1,4 milioni di euro, più interessi maturati, a Veneto nuoto, per la vicenda legata al ridotto valore del terreno delle ex piscine Baldetti. Quel terreno era infatti oggetto di concambio di vendita, che non avvevve però nei tempi previsti, tanto da ritenere il Comune "colpevole" del mancato incasso da parte di Veneto Nuoto della somma prevista, a causa del crollo del valore del mercato che avvenne, nella vedita, in ritardo, del lotto di terreno della ex baldetti ad Aspiag, che sul terreno acquistato, ha eretto il supermercato attuale.La questione, 6,7 milioni di ingiunzione e 1,4 milioni per il lodo, più interessi e spese, ha acceso tutta l'ultima campagna elettorale per il Comune di Rovigo dello scorso anno ( LEGGI ARTICOLO ).E' quindi arrivata la proposta formale di concordato presentata dal Comune di Rovigo con l'amministrazione Gaffeo ( LEGGI ARTICOLO ). "Abbiamo cercato di non tralasciare nulla e di fare le cosa in maniera seria - commenta il sindaco - Confidiamo si possa chiudere con successo, chiaramente un successo relativo perché al Comune rimane solo da pagare, ma, visto il ritardo, a nostro avviso il danno c’è".