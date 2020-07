Confermato l’accordo con il title sponsor

ROVIGO - Il Nuovo Basket Rovigo si chiamerà ancora “Cipriani”. L’accordo con il title sponsor rossoblù, Cipriani Le Onoranze, è stato siglato nelle scorse ore tra il presidente rossoblù, Gionata Morello, e i titolari della nota azienda polesana, Giuseppe Cipriani e Andrea Cavallaro. Si tratta di una riconferma che per il club rodigino è vitale in vista della prossima stagione, che sarà davvero molto impegnativa non solo sul campo, ma soprattutto per lo sforzo economico che un campionato di Serie D (ormai certo, anche se non ufficialmente) comporta.

“In un periodo difficilissimo per il mondo sportivo – conferma patron Morello – questa importantissima conferma è una grande iniezione di ottimismo. Non solo il Nuovo Basket Rovigo, ma tutti gli appassionati della palla a spicchi polesani, devono essere davvero molto riconoscenti a Giuseppe Cipriani e Andrea Cavallaro, che in questi ultimi cinque anni hanno letteralmente tenuto in vita il nostro sodalizio grazie ad un notevole sforzo economico”. E, visti i risultati, ne è valsa la pena. In pochi anni di vita, il Cipriani Nuovo Basket Rovigo è passato dalla Prima Divisione alla Serie D (ufficiosamente), con un’ultima stagione letteralmente strepitosa dal punto di vista dei risultati della prima squadra (19 vittorie e 0 sconfitte, nonché prima squadra fra 70 avversarie venete) e pure grazie alla nascita del Nuovo MiniBasket Rovigo. Una grossa soddisfazione anche per l’azienda Cipriani, nonostante non abbia mai fatto alcuna pressione per il risultato.

Lo conferma Andrea Cavallaro: “Rinnovare questa sponsorizzazione significa dare continuità ad un progetto cominciato cinque anni fa e che finora ha portato delle belle soddisfazioni non solo a livello sportivo, ma anche a livello umano e sociale. Stiamo vivendo tutti un periodo di incertezza e noi, con questa rinnovata sponsorizzazione, abbiamo voluto dare un segnale forte: noi crediamo si possa tornare alla normalità, a giocare a basket, a tifare per la propria squadra, a lavorare e a vincere assieme. In questi anni abbiamo visto il Nuovo Basket Rovigo crescere, strutturarsi con figure importanti. Anche per la prossima stagione sono stati inseriti nuovi dirigenti, staff tecnico e giocatori sempre più forti. E’ un progetto che deve andare avanti perché oltre a dare lustro alla città, dà anche l’opportunità ai giovani di avere un punto di riferimento a livello sportivo, ricreativo e di aggregazione. E, non ultimo, è il faro per tutte le Panterine del Nuovo MiniBasket Rovigo che si sono avvicinate e che si avvicineranno alla pallacanestro. Il Nuovo Basket Rovigo, lo abbiamo visto tutti in questi mesi, è una squadra che si fa amare!”.

Nota: si allega foto di Andrea Cavallaro con Gionata Morello e la prima squadra